La isla disputada por dos países de América del Sur: una conversación que se retoma luego de 103 años

Dos países de América del Sur reclaman una isla en el Amazonas con el objetivo marcar su soberanía en sus territorios. Todos los detalles

Valentina Araya
Santa Rosa es una pequeña formación que emergió en medio del río Amazonas en la segunda mitad del siglo XX 

La región del Amazonas ha sido escenario de conflictos y disputas estratégicas donde los países de América del Sur demostraron que podían proteger su soberanía frente a vecinos y actores internacionales. En este caso se trata de una isla que se convertido en una disputa entre dos países de la región.

Un caso reciente ocurrió en la isla Santa Rosa, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, donde la soberanía y la gestión territorial se volvieron un tema de alcance internacional. Te contamos de qué se trata esta disputa en América del Sur.

America del sur .jpg
La isla posee una superficie de 272 km cuadrado y 3.000 habitantes

En la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, Perú y Colombia han protagonizado una controversia por la soberanía del territorio. Perú sostiene que la isla es una prolongación natural de la isla Chinería, asignada al país por la Comisión Mixta Demarcadora en 1929, siguiendo el Tratado de Límites de 1922. Sin embargo, en 2025, la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto por Perú fue interpretada por Colombia como una apropiación unilateral del territorio, generando tensiones diplomáticas.

No fue una guerra, pero sí un quiebre histórico en la región del Amazonas. La combinación de decisión política, respaldo legal e interpretación estratégica de tratados internacionales ha mantenido el control peruano sobre la isla frente a los reclamos colombianos.

El martes pasado dos topógrafos colombianos fueron detenidos en Santa Rosa por autoridades peruanas bajo la acusación de que estaban realizando acciones que iban contra la soberanía del país. Petro, presidente de Colombia, calificó el acto como un "secuestro" de sus connacionales.

America del Sur (1)
Perú y Colombia comparten 116 kilómetros de río Amazonas.

América del Sur y la definición de fronteras en el Amazonas

La isla Santa Rosa se empezó a formar hacia la década de 1950, y una década más tarde se empezó a poblar de manera permanente por habitantes mayoritariamente peruanos, y más adelante se establecieron autoridades estatales (puesto de policía, migración, aduana) dentro del territorio peruano marcado por el talweg convertido en línea divisoria trazada desde 1929, es decir en la banda sur del canal central del río Amazonas.

Es así que los puntos a recalcar en cuanto al desarrollo de los hechos

  • Soberanía consolidada: Perú mantiene el control de su parte de la isla Santa Rosa y asegura su presencia en la triple frontera.
  • Independencia política reforzada: la gestión territorial demuestra capacidad de decisión frente a vecinos y organismos internacionales.
  • Control de recursos y comercio: la isla, habitada por más de 3.000 personas, se convierte en un punto clave para la pesca y el comercio local.
  • Redefinición de relaciones internacionales: el conflicto fortaleció la posición de Perú en negociaciones con Colombia y Brasil.
  • Impacto social y económico: la isla enfrenta retos de infraestructura, servicios básicos y desarrollo, pero la soberanía asegura que las decisiones sobre recursos y población estén en manos peruanas.

