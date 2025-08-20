descubrtimiento oro El descubrimiento sorprendió a los arqueólogos más experimentados.

James Gerrard, profesor de arqueología romana en la Universidad de Newcastle y líder del proyecto, explicó que Dere Street mantuvo su importancia mucho después del período romano. "Es posible que este par de objetos haya sido enterrado deliberadamente", señaló el académico.

Los investigadores consideran que ambos artefactos de oro tuvieron un uso ceremonial o religioso, más que decorativo. El material dorado estaba asociado con el alto estatus social en la época medieval, lo que convierte estos hallazgos en testimonios valiosos de prácticas culturales antiguas.

Andrew Agate, oficial de enlace de hallazgos para el noreste de Inglaterra, destacó la colaboración entre detectoristas y arqueólogos. "Este proyecto es un gran ejemplo de cómo los detectoristas de metales y los arqueólogos pueden trabajar juntos para añadir a nuestro entendimiento del pasado en Northumberland", afirmó. La arqueología moderna se beneficia enormemente de estas alianzas interdisciplinarias.