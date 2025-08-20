La perseverancia es la clave del éxito, pero a veces la suerte también juega un importante papel. Probablemente este sea el caso de Yara Souza, una estudiante de arqueología que, literalmente, encontró oro durante la primera excavación en la que participó. De hecho, el descubrimiento llegó en menos de dos horas de trabajo.
Arqueología: estudiante realizó un descubrimiento en la primera excavación de la que participó
Puede haber sido suerte, o que está destinada a la grandeza. Lo cierto es que una estudiante llegó a un descubrimiento de oro increíble