Las huellas se distribuyen en un patrón cruzado, lo que sugiere que podrían haber sido dejadas por varios dinosaurios moviéndose en grupo. Brown y su equipo tienen planes de regresar al lugar para documentar las huellas recién descubiertas y las ya conocidas.

Acrocanthosaurus Un dinosaurio similar al Acrocanthosaurus fue quien dejó las huellas hace millones de años.

Para conseguir este objetivo, los paleontólogos utilizarán tecnologías modernas, como drones y escáneres de superficie, que les permitirán crear modelos 3D que ayuden a entender mejor el comportamiento y la anatomía de estos dinosaurios.

Zona de dinosaurios

huellas dinosaurios Las huellas se pudieron ver claramente después de las inundaciones de Texas.

Aunque el descubrimiento se realizó en el arroyo Sandy Creek, este tipo de hallazgos no son raros en el centro de Texas. La región se encuentra a unos 320 kilómetros al sur del Parque Estatal Dinosaur Valley, conocido por sus huellas de dinosaurios bien conservadas.

Brown señaló que ya se habían documentado huellas en esta zona del arroyo en el pasado. Los dinosaurios, especialmente los del periodo Cretácico, son relativamente comunes en la región, ya que el estado estaba cubierto de barro blando y un mar poco profundo en esa época.