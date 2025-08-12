Los artefactos del primero de los barcos, que se descubrieron en octubre del 2022, incluyen cerámica, porcelana, objetos de bronce y más, con un número de fragmentos que supera los 100.000. Se recuperaron un total de 890 conjuntos de artefactos.

El segundo barco, que se dedicaba a importar maderas exóticas, ofreció una sorpresa mayúscula: piezas de ébano, material de gran valor que no se había recuperado antes en excavaciones subacuáticas.

Por otro lado, en este descubrimiento también se hallaron porcelanas, vasijas, conchas marinas y hasta cornamentas, lo que sugiere un comercio marítimo totalmente diverso.

dinastia ming, descubrimiento La dinastía Ming gobernó China desde 1368 hasta 1644

De esta forma, China volvió a sorprender al mundo con un descubrimiento arqueológico sin precedentes, que abrió nuevas posibilidades de estudio de rutas antiguas comerciales.

La dinastía Ming y el comercio marítimo

La dinastía Ming en China tuvo una significativa actividad comercial marítima, tanto en términos de comercio oficial como de contrabando. Inicialmente, se implementó un sistema de tributos, pero luego se dio paso a un comercio marítimo más amplio.

Se importaban especias, gemas, maderas exóticas y animales raros, además de los objetos hallados en el descubrimiento, mientras que se exportaban productos como seda y porcelana. Esta dinastía que gobernó China también desató la ilegalidad y la piratería con una serie de exigentes políticas comerciales.