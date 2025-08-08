El rover Curiosity realizó otro descubrimiento inesperado en Marte.

El rover Curiosity realizó otro descubrimiento inesperado en Marte.

El último descubrimiento del rover Curiosity de la NASA dejó boquiabiertos a los científicos cuando las cámaras del vehículo espacial registraron una formación rocosa que parece sacada directamente de los arrecifes coralinos de la Tierra. Fotografiada en el cráter Gale el pasado 24 de julio, la extraña estructura mide aproximadamente 2,5 centímetros de ancho.

Capturadas en blanco y negro por el Remote Micro Imager del Curiosity, las imágenes muestran un objeto pequeño de color claro que fue esculpido por el viento marciano durante millones de años. Los representantes de la NASA explicaron que el rover encontró muchas formaciones rocosas similares en Marte, todas creadas por procesos antiguos que involucraron agua y miles de millones de años de erosión eólica.

Un vistazo al pasado de Marte

Rocas con forma de coral comenzaron a formarse hace miles de millones de años, cuando el planeta rojo todavía albergaba agua en su superficie. En aquella época remota, el líquido marciano contenía minerales disueltos que se filtraban a través de pequeñas grietas en las rocas del planeta. El proceso fue gradual pero constante: el agua depositaba minerales mientras se movía, creando "venas" sólidas dentro de las formaciones rocosas.

Ahora esas venas minerales constituyen las extrañas ramificaciones que vemos en las fotografías del Curiosity. Durante millones de años, los vientos cargados de arena erosionaron la roca circundante, dejando al descubierto estructuras internas que se asemejan tanto a los corales terrestres. El fenómeno demuestra cómo la astronomía moderna puede revelar secretos del pasado planetario a través de formaciones aparentemente simples.

coral marte
La extra&ntilde;a formaci&oacute;n de rocas es un descubrimiento inesperado en Marte.

La extraña formación de rocas es un descubrimiento inesperado en Marte.

Los científicos de la NASA señalan que la erosión selectiva es común en Marte, donde los vientos constantes han esculpido el paisaje durante eones. El planeta rojo experimenta tormentas de polvo que pueden durar meses y vientos que alcanzan velocidades considerables, transformando gradualmente la superficie marciana en un museo natural de formas geológicas.

Un descubrimiento extraño

El descubrimiento del "coral" marciano se suma a una colección creciente de objetos extraños que Curiosity ha documentado durante su misión. Entre los hallazgos se encuentra "Paposo", una roca de forma peculiar de aproximadamente 5 centímetros que el rover también fotografió el 24 de julio. La formación presenta características que inicialmente desconcertaron a los investigadores.

Anteriormente, en 2022, Curiosity capturó imágenes de un objeto diminuto con forma de flor en el mismo cráter Gale. Las fotografías se volvieron virales en las redes sociales, generando especulaciones sobre la naturaleza de las formaciones marcianas. Los científicos explicaron posteriormente que se trataba de otra estructura mineral creada por procesos geológicos similares a los que dieron origen al "coral" recién descubierto.

Temas relacionados:

Te puede interesar