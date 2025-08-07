Los investigadores encontraron restos fósiles de tejido blando junto con los huesos, algo que permitió determinar con certeza que se trataba de una nueva especie. Esta combinación inusual de características esqueléticas lo distingue de todos los plesiosaurios conocidos. El análisis demostró que las capas contenían una diversidad de reptiles mucho mayor de la esperada.

dinosaurio alemania El enorme fósil tenía casi 50 años de hallado antes del nuevo descubrimiento.

Plesionectes longicollum pertenece al grupo de los plesiosaurioideos, reptiles marinos extintos de cuello largo que nadaban en los océanos durante la era de los dinosaurios. Este ejemplar vivió durante la edad toarciana temprana, en pleno Jurásico temprano. Los paleontólogos identificaron cinco esqueletos casi completos de Plesionectes en la misma formación.

Supervivientes de una crisis marina

Daniel Madzia, paleobiólogo de la Academia Polaca de Ciencias, explicó que este hallazgo añade información crucial sobre la evolución de los ecosistemas marinos durante un momento crítico. El período cuando Plesionectes longicollum nadaba por los océanos estuvo marcado por cambios ambientales importantes, incluyendo un evento oceánico que agotó el oxígeno del agua.

Este evento provocó una pérdida severa de biodiversidad marina. La paleontología documentó que aproximadamente el 5% de las familias globales se extinguieron durante este período. Sin embargo, algunas especies como Plesionectes lograron sobrevivir en estas condiciones extremas. Los hallazgos se publicaron en la revista PeerJ y el fósil forma parte del Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart.