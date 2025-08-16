Desafío matemático: ¿cuánto es (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5)?

La regla de oro a seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y se detalla a continuación:

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

en tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.

En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Cuando no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5)

b) (50 ÷ 10) + (25)

c) 5 +25

Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 30

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

cerebro.jpg Un buen desafío matemático le da cuerda a nuestro cerebro.

Hallar la solución de este tipo de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.