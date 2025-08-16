Inicio Sociedad Desafío matemático
Desafío matemático: ¿cuánto es (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5)?

Desafío matemático para tu cerebro. Seguí las leyes matemáticas PEMDAS y llegá al resultado correcto en poco tiempo

Un desafío matemático es bueno para poner a funcionar nuestro cerebro.

El desafío matemático (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5) es muy bueno para entrenar tu cerebro. Estos ejercicios se solucionan a través del sistema PEMDAS. No obstante, un error puede llevar a un resultado equívoco. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden para realizar las operaciones. Además sirven para ejercitar el cerebro.

No son demasiadas las personas que solucionan en forma rápida este desafío matemático. Incluso algunas de ellas poseen estudios superiores y hasta universitarios, pero no logran resolver el ejercicio de manera correcta.

Un buen desafío matemático estimula tu cerebro.

Este tipo de ejercicio matemático combinado remarca la importancia de aplicar la jerarquía en la materia para llegar al resultado correcto en la resolución de cuentas. ¿Podrás resolverlo? Tenés 5 segundos para hacerlo y poner a prueba tu cerebro.

La regla de oro a seguir para resolver este desafío matemático y que determina el orden de resolución en las operaciones mixtas se denomina PEMDAS (por sus siglas en inglés) y se detalla a continuación:

  • En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos).
  • En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
  • en tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
  • En cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Cuando no se sigue este orden, el resultado que se obtiene es erróneo, por lo que problemas aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿cuánto es (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5)?.

Como resolver el desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:

a) (10 x 5 ÷ 10) + (5 x 5)

b) (50 ÷ 10) + (25)

c) 5 +25

Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

d) Resultado final 30

Desafío matemático: beneficios de ejercitar el cerebro

Obtener el resultado correcto en este tipo de desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.

Un buen desafío matemático le da cuerda a nuestro cerebro.

Hallar la solución de este tipo de desafío matemático habitualmente incrementa la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria, que mejoran notablemente.

