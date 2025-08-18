Inicio Sociedad Descubrimiento
El descubrimiento de una ballena con dientes de tiburón que impresiona a los científicos

Los especialistas describieron a esta especie de ballena como un ejemplar de ojos grandes y dientes afilados. Los detalles del descubrimiento

Luciano Carluccio
Esta especie medía más de dos metros de largo 

Una especie antigua de ballena con ojos grandes y dientes afilados ha sorprendido a los científicos en Australia. El descubrimiento inesperado, publicado en la revista Zoological Journal of the Linnean Society, muestra la evolución sobre uno de los mamíferos marítimos más famosos. Puedes acceder a las conclusiones del mismo en este link.

En concreto, esta especie de ballena fue denominada como Janjucetus dullardi, y para hablar de su localización hay que remontarse al año 2019.

Los dientes de esta ballena sorprendieron a los científicos en el análisis

La ballena con dientes afilados que sorprendió a los científicos

Ross Dullard, vecino de Victoria, localizó los fragmentos óseos de esta ballena durante una caminata. A través de su gesto de donar los restos a Museums Victoria, los especialistas pudieron analizar uno de los fósiles mejor preservados del periodo.

El material a analizar fue nada menos que un fósil parcial del cráneo de esta ballena que aún conservaba unido el hueso de la oreja. Para sorpresa de los científicos, la edad del ejemplar se fijó entre los 24,67 y 26,05 millones de años.

Luego del análisis, los científicos comenzaron a comparar a este ejemplar con la versión tiburón de una ballena barbada. Esta especie medía poco más de dos metros de largo, con hocico corto y ojos hacia adelante.

Este ejemplar fue localizado en 2019, pero los resultados están disponibles recién ahora

En este caso, los científicos identificaron a este ejemplar como un individuo joven, ya que el fósil a analizar presentaba algunos rasgos de inmadurez.

La conclusión del descubrimiento marca que el Janjucetus dullardi formó parte de los denominados mammalodontidos, definidos como “un grupo de ballenas prehistóricas conocidas como mamíferos odóntidos”.

El motivo de la desaparición de esta especie

El descubrimiento sugiere que la desaparición de los mammalodontidos se vincula a cambios ambientales, específicamente el descenso de los niveles marinos y la pérdida de hábitats costeros.

La extinci&oacute;n de esta especie est&aacute; vinculada a los cambios ambientales&nbsp;

Sucede que, en el momento máximo de la existencia de esta ballena, el contexto geológico era completamente diferente, ya que el nivel del mar era más alto y la temperatura era más cálida.

