La capital de uno de los países más ricos del mundo está sobre una isla artificial

Además de Al Reem, Abu Dabi cuenta con otras islas artificiales como Saadiyat Island y Yas Island, que, aunque no son la sede oficial de la capital, complementan la infraestructura turística y cultural del emirato. Saadiyat Island es conocida por sus museos y proyectos culturales de primer nivel, mientras que Yas Island es un destino de ocio que incluye parques temáticos y pistas de Fórmula 1.

Abu Dabi (1) La capital política es conocida como un centro de negocios, finanzas y turismo

¿Por qué son importantes estas ciudades en islas artificiales?

El desarrollo de islas artificiales permite a Abu Dabi diversificar su economía, más allá del petróleo, impulsando sectores como el turismo, la cultura, la educación y los servicios financieros. Esto ha transformado la capital en un centro cosmopolita con una arquitectura innovadora y un urbanismo pensado para enfrentar retos climáticos y sociales del siglo XXI.

Sin embargo, construir en islas artificiales también presenta desafíos, como el impacto ambiental en los ecosistemas marinos y la necesidad de proteger estas áreas frente a la erosión y el cambio climático. Por ello, los proyectos en Abu Dabi incluyen estrategias de sostenibilidad, protección ambiental y diseño resiliente.