La capital de uno de los países más ricos del mundo está sobre una isla artificial

Esta ciudad representa un ejemplo notable de cómo una capital puede expandirse y modernizarse mediante islas artificiales, combinando ingeniería avanzada y sostenibilidad

Por Valentina Araya [email protected]
Una capital ubicada en una isla artificial es un ejemplo impresionante de ingeniería, planificación urbana y ambición arquitectónica. Un caso emblemático es Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, que ha desarrollado áreas significativas sobre islas artificiales para expandir su territorio, promover el turismo y crear espacios urbanos modernos y sostenibles.

Las islas artificiales son estructuras creadas por el ser humano, mediante rellenos de tierra, dragados y construcción marina, para ampliar el espacio habitable o destinado a actividades económicas. Según la enciclopedia Britannica Abu Dabi, situada en el Golfo Pérsico, ha aprovechado esta tecnología para superar las limitaciones geográficas naturales y el rápido crecimiento de su población y economía.

La capital que nació en medio del desierto

Uno de los proyectos más destacados es Al Reem Island, una isla artificial cerca del centro de Abu Dabi, diseñada para ser una ciudad dentro de la ciudad, con zonas residenciales, comerciales y recreativas. Esta isla alberga edificios modernos, parques, escuelas, hospitales y centros comerciales, funcionando como un núcleo urbano autosuficiente que forma parte esencial de la capital.

Además de Al Reem, Abu Dabi cuenta con otras islas artificiales como Saadiyat Island y Yas Island, que, aunque no son la sede oficial de la capital, complementan la infraestructura turística y cultural del emirato. Saadiyat Island es conocida por sus museos y proyectos culturales de primer nivel, mientras que Yas Island es un destino de ocio que incluye parques temáticos y pistas de Fórmula 1.

La capital política es conocida como un centro de negocios, finanzas y turismo

¿Por qué son importantes estas ciudades en islas artificiales?

El desarrollo de islas artificiales permite a Abu Dabi diversificar su economía, más allá del petróleo, impulsando sectores como el turismo, la cultura, la educación y los servicios financieros. Esto ha transformado la capital en un centro cosmopolita con una arquitectura innovadora y un urbanismo pensado para enfrentar retos climáticos y sociales del siglo XXI.

Sin embargo, construir en islas artificiales también presenta desafíos, como el impacto ambiental en los ecosistemas marinos y la necesidad de proteger estas áreas frente a la erosión y el cambio climático. Por ello, los proyectos en Abu Dabi incluyen estrategias de sostenibilidad, protección ambiental y diseño resiliente.

