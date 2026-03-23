Si tenés coliflor en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tronco

Cada vez son más las personas que descubren que la mayoría de lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso muy útil para la casa. Después de cocinar, por ejemplo, lo que no deberías tirar es el tallo que forma parte del coliflor porque es un tesoro.
Cuando se cocina la coliflor, lo más común es cortarlo y tirar el tallo que lo forma. Sin embargo, esa parte del vegetal concentra gran cantidad de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que pueden aprovecharse fácilmente.
De hecho, hay muchas de ellas que contienen incluso más fibra que la misma verdura en sí. Pero además de sus beneficios nutricionales, guardar y reutilizar el tallo ayuda a reducir el desperdicio de alimentos, un hábito que busca ponerse en práctica gracias al poder y beneficios del reciclaje.
Por qué el tronco del coliflor es un tesoro
El tronco del coliflor es comestible, nutritivo y rico en fibra, vitamina C y antioxidantes. Ayuda a la digestión, fortalece el sistema inmunológico y aporta propiedades anticancerígenas.
Por lo que si eliges consumirlo es mucho más saciante sin generar pesadez, y puede ser un bocado rico para picotear crudo entre horas. Esto permite aprovechar mejor sus antioxidantes, ya que al cocinar la verdura hay ligeras pérdidas de vitamina C.
También se puede cocinar como el resto de la hortaliza, en ese caso pudiendo dejar una capa más superficial de la corteza exterior, ya que se ablandará durante la cocción. Pues el tallo o tronco tiene las mismas propiedades que la cabeza de flores.
Reciclaje: cómo reutilizar el tronco de la coliflor
Si deseas usar el tallo para consumo personal, puedes transformarlo en chips crujientes para cuando tengas hambre antes de cada comida, puedes triturarlo para hacer cremas ideales para fideos y purés, rallarlo para hacer un "arroz" o cuscús falso e incluso es bueno para servir como aperitivo en reuniones, como snack saludable o para acompañar tus platos principales.
Sin embargo, además de ser excelentes en la cocina como los tallos de la acelga, también pueden serlo en jardinería. Son increíbles sus beneficios.
En este sentido, puedes hacer un compost casero para luego tener un abono natural ideal para macetas y canteros. Puedes directamente enterrar el tallo de la coliflor cortado en la tierra que con el tiempo, se va a descomponer y liberar nutrientes. Por último, podés usarlo como cobertura superficial alrededor de las plantas o hacer un fertilizante líquido usando el agua de cocción de esta verdura.