Si tenés coliflor en casa, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizar su tronco

tallo del coliflor (1) Los tallos de la coliflor pueden tener una "segunda vida" después de cocinarlos.

Por qué el tronco del coliflor es un tesoro

El tronco del coliflor es comestible, nutritivo y rico en fibra, vitamina C y antioxidantes. Ayuda a la digestión, fortalece el sistema inmunológico y aporta propiedades anticancerígenas.

Por lo que si eliges consumirlo es mucho más saciante sin generar pesadez, y puede ser un bocado rico para picotear crudo entre horas. Esto permite aprovechar mejor sus antioxidantes, ya que al cocinar la verdura hay ligeras pérdidas de vitamina C.

También se puede cocinar como el resto de la hortaliza, en ese caso pudiendo dejar una capa más superficial de la corteza exterior, ya que se ablandará durante la cocción. Pues el tallo o tronco tiene las mismas propiedades que la cabeza de flores.

Reciclaje: cómo reutilizar el tronco de la coliflor

tallo del coliflor (2) Los tallos de la coliflor, además de ser snacks saludables, pueden ser un abono natural para tus plantas.

Si deseas usar el tallo para consumo personal, puedes transformarlo en chips crujientes para cuando tengas hambre antes de cada comida, puedes triturarlo para hacer cremas ideales para fideos y purés, rallarlo para hacer un "arroz" o cuscús falso e incluso es bueno para servir como aperitivo en reuniones, como snack saludable o para acompañar tus platos principales.

Sin embargo, además de ser excelentes en la cocina como los tallos de la acelga, también pueden serlo en jardinería. Son increíbles sus beneficios.

En este sentido, puedes hacer un compost casero para luego tener un abono natural ideal para macetas y canteros. Puedes directamente enterrar el tallo de la coliflor cortado en la tierra que con el tiempo, se va a descomponer y liberar nutrientes. Por último, podés usarlo como cobertura superficial alrededor de las plantas o hacer un fertilizante líquido usando el agua de cocción de esta verdura.