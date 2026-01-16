La coliflor está repleta de beneficios y es una aliada perfecta para bajar de peso

La coliflor es una opción nutritiva, saciante y saludable. Solemos infravalorarla porque la asociamos a recetas poco variadas o a preparaciones como guisos y hervidos, en lugar de cocinarla de otras formas y combinarla con especias para hacerla más atractiva en el plato. Además, su olor al cocinarlapuede generar cierto rechazo.

La coliflor contiene menos de 30 calorías por cada 100 g, posee fibra para estimular la digestión (y controlar el apetito) y, ¡el 89% de su contenido es agua! Por eso, es una gran opción para bajar de peso y para sustituir a varios carbohidratos en la cocina como el arroz, las harinas refinadas, entre otros.

Como todas las plantas de la familia del repollo, la coliflor contiene indole-3-carbinol, y compuestos de sulfuro.

La coliflor aporta un excelente número de vitaminas y diversos nutrientes beneficiosos para nuestro organismo. En ese contexto, esta verdura contiene muchas vitaminas B1, B2, B3 y B6, además de mucho ácido fólico.

coliflor

Según el sitio elmundo.es, la coliflor contiene glucosinolatos que, al masticar la col, se descomponen en potentes moléculas (indoles e isotiocianatos) que ayudan a combatir la inflamación. De ahí que se consideren, en cierta medida, "guardianes celulares".

También son destacables la vitamina C, K, E y minerales como el potasio, magnesio, calcio y fósforo. Por si fuera poco, aporta un gran número de aceite esencial omega 3, mucha proteína y fibra.

En ese contexto, si incluimos la coliflor en nuestras dietas, deberíamos notar mejoría en nuestro sistema circulatorio, así como en nuestro proceso digestivo por los altos niveles de fibra.

También nos ayudará a prevenir enfermedades como el cáncer y mantendrá nuestro cerebro en plena forma por los innumerables antioxidantes que aporta a nuestro cuerpo. La coliflor es una verdura que también nos ayudará a mantenernos hidratados, puesto que hasta el 92 % de su composición es agua.

Se trata de un alimento perfecto para alcanzar el objetivo diario de ingesta de líquidos.