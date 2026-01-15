Sumergirse en agua helada: por qué esta práctica gana adeptos por sus beneficios para la salud

Al salir del agua, ocurre el efecto inverso: los vasos se dilatan, mejora la circulación y se facilita la eliminación de desechos metabólicos. Este mecanismo explica por qué muchos atletas recurren a esta técnica para acelerar la recuperación tras el ejercicio.

agua-beneficios-salud-freepik-(3) Crédito: Freepik.

Además, los especialistas destacan otros beneficios para la salud:

Disminución de dolores articulares

Mejora de la elasticidad vascular

Potencial impacto positivo en la presión arterial

Estímulo del sistema inmunológico, con aumento de glóbulos blancos

Todo esto convierte al frío en un aliado inesperado cuando se utiliza de forma controlada, según informa EFE.

Agua fría, estrés y bienestar emocional

Los baños en agua helada no solo actúan sobre el cuerpo. También generan una respuesta en el sistema nervioso central. La exposición al frío activa el sistema nervioso simpático, responsable de la reacción ante situaciones de estrés.

Paradójicamente, esta activación inicial se traduce luego en una sensación de calma. El cuerpo libera endorfinas y dopamina, sustancias asociadas al bienestar, lo que puede mejorar el estado de ánimo y ayudar a manejar mejor el estrés cotidiano.

Este efecto explica por qué muchas personas describen estas inmersiones como “revitalizantes” o incluso “terapéuticas”.

agua-beneficios-salud-freepik-(2) Crédito: Freepik.

Consejos y advertencias clave

Los expertos insisten: los beneficios para la salud dependen de hacerlo bien. Se recomienda comenzar de forma progresiva, con exposiciones de uno o dos minutos y nunca superar los diez, para evitar el riesgo de hipotermia.

Antes de la inmersión, conviene realizar un calentamiento suave y, al salir del agua, abrigarse rápidamente. La práctica está desaconsejada para personas con cardiopatías graves, hipotensión severa o determinadas patologías cutáneas.