¿Cómo quitar los pelos que tapan el resumidero del baño?

Pelos baños resumidero El resumidero del baño siempre termina tapado con pelos.

Mezcla caliente

Realiza una mezcla con jabón líquido y agua hirviendo y vierte la misma en el resumidero. Deja actuar unos 20 minutos y enjuaga. Puedes repetir el proceso una vez más.

Lavandina

Puedes colocar lavandina en el desagüe y deja reposar al menos media hora para que haga efecto. Después de ese tiempo deja correr el agua de manera continúa.

Vinagre

Mezcla en un recipiente bicarbonato de sodio con vinagre blanco. Destapa el resumidero y retira toda la basura y pelos visibles que obstruyan el paso. Después coloca esta mezcla en el resumidero y deja reposar por una hora. Enjuaga con agua caliente y listo.

¿Por qué se tapa el resumidero del baño?

Por lo general, el resumidero del baño se tapa debido a la acumulación de restos de jabón y exceso de cabello. Esto ocasiona el estancamiento del agua o la obstrucción de las tuberías y cañerías; además termina causando problemas de olor.

Pelos baño La mejor forma de evitar que el resumidero del baño se tape con pelos es colocando un atrapador de pelo para drenajes.

Para evitar este problema, es importante colocar una rejilla (o atrapador de pelos) en la coladera para evitar que basura, pelos y restos de suciedad se filtren y obstruyan la circulación. Además, cada mes debes verter agua hiviendo para destapar las tuberías. Y aplicar uno de estos trucos para evitar que los pelos tapen la coladera de la regadera.