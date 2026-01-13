Adiós a la clásica ducha: la tendencia italiana que se impone en decoración de baños para 2026

En cualquier hogar, el baño ocupa un lugar trascendental. Por eso, debe estar siempre en óptimas condiciones, con las últimas tendencias en decoración de interiores, ofreciendo armonía y un espacio de paz y tranquilidad para reconectarnos con nosotros mismos. En este sentido, desde Europa emerge un estilo que será furor en 2026 por todas las ventajas que ofrece.
Llegó el fin para la clásica ducha: conocé cuál es la tendencia que se impone como reemplazo en 2026
La tendencia que hoy lidera el mercado europeo es la denominada ducha italiana, conocida en su tierra natal como doccia italiana. Este concepto, que ha sido un pilar del diseño en Italia durante décadas, finalmente se ha posicionado en los hogares del viejo continente y en poco tiempo se propagará en Latinoamérica como una solución imprescindible que fusiona la elegancia minimalista con una accesibilidad total.
La característica definitoria de la ducha italiana es su capacidad de fusionarse plenamente con el suelo del cuarto de aseo. Al prescindir de los bordes elevados y las mamparas tradicionales, se elimina la barrera física que fragmenta el espacio.
El resultado es una superficie continua que no solo proyecta una sensación de mayor amplitud (un beneficio crítico en apartamentos urbanos de dimensiones reducidas) sino que también erradica el riesgo de tropezones, mejorando la seguridad y el flujo del movimiento.
Expertos en arquitectura e interiorismo destacan que este auge responde a una visión más consciente del bienestar. La ducha italiana no es meramente una elección estética: es una respuesta a la necesidad de crear hogares adaptables. Al estar al mismo nivel que el suelo, se convierte en la opción ideal para personas con movilidad reducida o de edad avanzada, permitiendo una transición suave y sin obstáculos.
Atrás quedaron los prejuicios sobre posibles filtraciones o estancamiento de agua. La ingeniería actual ha perfeccionado los sistemas de impermeabilización y los métodos de drenaje. Gracias a pendientes de precisión casi invisible, rejillas lineales discretas y el uso de materiales antideslizantes de alta tecnología, la ducha italiana es hoy una opción segura y de larga duración.
Además, ofrece una libertad creativa total: desde el uso de cerámicas continuas que unifican el suelo hasta baldosas de gran formato que transforman el área de aseo en una pieza central de la decoración de interiores.