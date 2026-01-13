Adiós a la clásica ducha: la tendencia italiana que se impone en decoración de baños para 2026

El resultado es una superficie continua que no solo proyecta una sensación de mayor amplitud (un beneficio crítico en apartamentos urbanos de dimensiones reducidas) sino que también erradica el riesgo de tropezones, mejorando la seguridad y el flujo del movimiento.

Expertos en arquitectura e interiorismo destacan que este auge responde a una visión más consciente del bienestar. La ducha italiana no es meramente una elección estética: es una respuesta a la necesidad de crear hogares adaptables. Al estar al mismo nivel que el suelo, se convierte en la opción ideal para personas con movilidad reducida o de edad avanzada, permitiendo una transición suave y sin obstáculos.

baño (2) La nueva tendencia en decoración de baños llega desde Europa.

Atrás quedaron los prejuicios sobre posibles filtraciones o estancamiento de agua. La ingeniería actual ha perfeccionado los sistemas de impermeabilización y los métodos de drenaje. Gracias a pendientes de precisión casi invisible, rejillas lineales discretas y el uso de materiales antideslizantes de alta tecnología, la ducha italiana es hoy una opción segura y de larga duración.

Además, ofrece una libertad creativa total: desde el uso de cerámicas continuas que unifican el suelo hasta baldosas de gran formato que transforman el área de aseo en una pieza central de la decoración de interiores.