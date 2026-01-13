La muerte de su bebé que le quebró la vida y los antecedentes del acusado por el crimen en El Challao

silvia susana rodriguez Susana Rodríguez, la víctima fatal del crimen en El Challao.

Sospechoso de cometer el crimen de su bebé

El 5 de noviembre de 2015, Juan Manuel Ramírez había regresado de trabajar como guardia de seguridad. Llegó hasta su entonces domicilio ubicado en calle Avellaneda de Las Heras. Allí estaba su novia de 18 años junto a su bebé de 5 meses, Valentina Ramírez.

Entre las 14 y las 18 horas, la madre de la bebé se fue hasta la casa de su progenitora y dejó a la pequeña a cargo del hombre. Cuando regresó, se encontró con que ambos estaban en el Hospital Notti. La pequeña había sufrido un fuerte golpe en la cabeza que generó hematomas y hemorragias internas. Terminó muriendo 12 días después.

Juan Manuel Ramírez fue imputado como autor de un crimen. La principal sospecha es que se trató de un caso de maltrato infantil, por lo que fue acusado de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, las pruebas en el expediente comenzaron a plantear dudas sobre esa hipótesis.

Finalmente, a mediados de 2018, terminó condenado por la muerte pero se descartó la versión sobre un crimen. La reconstrucción apuntó a que el hombre se quedó dormido cuando debía velar por la integridad de la pequeña y esa negligencia derivó en el accidente fatal. Fue sentenciado a 3 años de prisión en efectivo por homicidio culposo.

Después de eso vinieron los problemas de adicciones a la marihuana y cocaína, con una internación en el instituto Cable a Tierra, y el deambular por las calles hasta que la expareja de su padre, Susana Rodríguez, lo quiso ayudar. Le dio alojamiento en su casa de El Challao, donde finalmente ocurriría el crimen.