Desde la tarde del lunes pasado que Juan Manuel Ramírez (35) pasó a estar formalmente acusado por el crimen de una mujer de 74 años en El Challao. Pero no es la primera vez que pasa a arriesgar una potencial condena a prisión perpetua: a mediados de 2015 estuvo sospechado de matar a golpes a su propia bebé de 5 meses, aunque luego se demostró que fue un hecho accidental. Pero esa muerte quebró su vida para siempre.
La muerte de su bebé que le quebró la vida y los antecedentes del acusado por el crimen en El Challao
Juan Manuel Ramírez, junto a Noelia Valeria Estrella (37), están imputados por homicidio criminis causa. Son las dos personas que se estaban drogando con crack -una mezcla de cocaína, bicarbonato de sodio y agua- en una casa ubicada en el barrio privado Cerro de la Capilla. La fiscal de Homicidios cree que asfixiaron a Silvina Susana Rodríguez (74) -ex pareja del padre fallecido del hombre- para robarle sus pertenencias y conseguir más dinero para comprar estupefacientes.
Con esta calificación legal, ambos arriesgan una pena de prisión perpetua sin son declarados culpables en un juicio. No es la primera vez que Juan Manuel Ramírez atraviesa una situación similar: en 2015 enfrentó un proceso por la muerte de su bebé pero terminó recibiendo una condena menor. Aunque los investigadores sostienen que ese episodio fue el click en su cerebro para sumergirse en el mundo de las drogas.
Sospechoso de cometer el crimen de su bebé
El 5 de noviembre de 2015, Juan Manuel Ramírez había regresado de trabajar como guardia de seguridad. Llegó hasta su entonces domicilio ubicado en calle Avellaneda de Las Heras. Allí estaba su novia de 18 años junto a su bebé de 5 meses, Valentina Ramírez.
Entre las 14 y las 18 horas, la madre de la bebé se fue hasta la casa de su progenitora y dejó a la pequeña a cargo del hombre. Cuando regresó, se encontró con que ambos estaban en el Hospital Notti. La pequeña había sufrido un fuerte golpe en la cabeza que generó hematomas y hemorragias internas. Terminó muriendo 12 días después.
Juan Manuel Ramírez fue imputado como autor de un crimen. La principal sospecha es que se trató de un caso de maltrato infantil, por lo que fue acusado de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, las pruebas en el expediente comenzaron a plantear dudas sobre esa hipótesis.
Finalmente, a mediados de 2018, terminó condenado por la muerte pero se descartó la versión sobre un crimen. La reconstrucción apuntó a que el hombre se quedó dormido cuando debía velar por la integridad de la pequeña y esa negligencia derivó en el accidente fatal. Fue sentenciado a 3 años de prisión en efectivo por homicidio culposo.
Después de eso vinieron los problemas de adicciones a la marihuana y cocaína, con una internación en el instituto Cable a Tierra, y el deambular por las calles hasta que la expareja de su padre, Susana Rodríguez, lo quiso ayudar. Le dio alojamiento en su casa de El Challao, donde finalmente ocurriría el crimen.