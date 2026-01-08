Cómo eliminar el olor a pis del baño y dejarlo impecable en pocos minutos

Puedes mezclar bicarbonato de sodio y jugo de un limón. Esta combinación nunca falla debido a que el bicarbonato absorbe la humedad y el olor, mientras que el ácido cítrico del limón desinfecta y descompone los cristales de la orina.

Una vez que hayas mezclado ambos ingredientes, crea una pasta espesa y coloca la misma en las zonas más críticas del baño como la base del inodoro, las juntas del suelo y los bordes del sanitario. Deja actuar por unos 20 minutos y luego frota estas zonas con un cepillo. Retira con un paño húmedo.

Limpiar baño El baño puede limpiarse con limón y bicarbonato de sodio.

Truco 2

En este caso tendrás que mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua caliente. El vinagre blanco es un neutralizador de pH natural que elimina las bacterias que causan el mal olor sin dañar la cerámica. Rocía las superficies y el interior del inodoro con esta mezcla. No lo seques de inmediato; deja que se evapore solo para que el ácido acético termine de neutralizar las partículas de olor.

Truco 3

Este truco es sin dudas uno de los más "raros" o poco comunes, pero te aconsejamos limpiar el baño con espuma de afeitar, ya que la misma contiene tensioactivos que penetran en los poros de los materiales y "atrapan" el olor.

Limpiar baño La espuma de afeitar es una gran opción para limpiar el baño.

Cubre la base del inodoro y parte de su interior con espuma de afeitar (tiene que ser la blanca clásica, no la gel), y extiéndela bien con una mopa o cepillo. Deja reposar al menos 30 minutos. Al retirarla con agua limpia, notarás que el olor ha desaparecido por completo y deja una fragancia fresca.