Cómo hacer un aromatizador casero de perlas perfumadas para el baño

La principal fuga de malos olores de todo baño recae en el sifón, un mecanismo que si no está averiado tiene en su interior agua y evita que los malos olores salgan por desagües, juntas y poros. Si este mecanismo se queda sin agua, el aire que tiene adentro se filtra por cualquier parte.

Otro factor que influye en el mal olor es la falta de ventilación del baño, ya que propicia la aparición de moho, especialmente en juntas de azulejos y zonas poco visibles, lo que genera el típico olor a humedad. Mas allá de detectar el origen del problema, y evaluar si es necesario recurrir a un fontanero, si no se trata de un problema grave, podes recurrir a un aromatizador casero de perlas.

baño-arquitectura-diseño-(4) Con esta fórmula tu baño dejará de tener mal olor.

¿Qué son las perlas aromáticas?

Las perlas o bolas de hidrogel son pequeñas esferas de polímeros superabsorbentes que aumentan su tamaño al hidratarse. Se usan como decoración, para mantener la humedad en plantas, como juguetes sensoriales o incluso como aromatizantes.

Al utilizar estas perlas para hacer un perfume casero, también podemos hacer que destaquen como parte de la decoración del hogar, ya que son originales y llaman la atención. Se pueden utilizar para decorar un jarrón, colocar en bandejitas o en un frasco que deje pasar el aroma.

Cómo hacer el perfume casero

Una taza de agua.

Una bolsa pequeña de perlas de hidrogel secas.

20 gotas de aceite esencial de limón.

Una cucharada de alcohol etílico.

Una cucharadita de glicerina vegetal.

Colorante soluble.

Un frasco de vidrio con tapa.

Si quieres convertirte en un perfumista, primero tienes que hidratar las perlas de hidrogel en el agua. Deja que reposen entre cuatro a seis horas, hasta que crezcan las bolitas y luzcan translúcidas y suaves. En otro recipiente mezcla el aceite esencial con el alcohol y suma la glicerina.

Aromatizador para baño Las perlas de hidrogel se pueden comprar online, en librerías y más.

Una vez que las perlas estén listas, escurre el exceso de agua y vuelcalas en un frasco. Incorpora la mezcla aromática, para que absorban el perfume y lo liberen de forma gradual. En el caso de que quieras un toque decorativo, agrega unas gotas de colorante y mezcla.

Puedes dejar el frasco cerrado, pero con la tapa perforada para que el perfume inunde la estancia del baño, sino puedes quitar la tapa. Recuerda que como es un perfume casero, debes renovar la fragancia una vez por semana o al menos cada 15 días.