Cómo preparar un perfume casero: tu hogar olerá mejor que un spa

spa La atmósfera del spa, puede recrearse perfectamente en casa... obviamente el detalle de los masajes es un poco más difícil.

Ingredientes

1 taza de agua destilada (también puedes usar agua del grifo).

Dos cucharadas de alcohol.

20 gotas de aceite esencial de lavanda.

Hojas de eucalipto.

Ralladura de limón.

Para preparar este aromatizador utiliza un frasco vacío limpio. Primero agrega el alcohol, que ayuda a que los aromas se mezclen mejor, y luego incorpora la esencia de lavanda. Suma las hojas de eucalipto, la ralladura de limón, y termina de completar con agua.

Cierra el frasco y deja reposando por varios días para que se concentre mejor el perfume. Cada vez que lo vayas a utilizar, es mejor que agites el recipiente para que se mezclen bien los ingredientes.

spray ambientador Puedes elegir los ingredientes que más te gustan.

Cabe destacar que las proporciones y los ingredientes de la mezcla pueden variar. Esi quiere decir que puedes reemplazar cualquier ingrediente que no tengas o que no sea de tu agrado.

Este aromatizador puede llegar a durar alrededor de 15 días sin perder la fragancia. Luego de este período, si notas que el perfume pierde fuerza o cambia de color, es mejor desecharlo y preparar uno nuevo, ya que tiene ingredientes naturales y sin conservantes químicos que prolonguen su vida útil.