Cómo preparar un perfume casero: tu hogar olerá mejor que un spa

Cuando pensamos en un spa, lo primero que se nos viene a la mente es la sensación de paz, limpieza y un perfume envolvente que relaja al instante. Esa atmósfera, puede recrearse perfectamente en casa con una fórmula sencilla tan simple como eficaz. Y lo mejor de todo es que no hay necesidad de comprar sahumerios, velas aromáticas o difusores eléctricos.
A todos nos encantaría visitar un spa frecuentemente para relajarnos y desestresarnos. Sin embargo, las responsabilidades diarias, sumado a las limitaciones económicas, hacen que esto sea poco accesible.
Por suerte, puedes llevar algunas de las experiencias del spa al hogar, ya sea a la habitación o el living. Puedes comenzar haciendo un perfume casero estilo spa.
Ingredientes
- 1 taza de agua destilada (también puedes usar agua del grifo).
- Dos cucharadas de alcohol.
- 20 gotas de aceite esencial de lavanda.
- Hojas de eucalipto.
- Ralladura de limón.
Para preparar este aromatizador utiliza un frasco vacío limpio. Primero agrega el alcohol, que ayuda a que los aromas se mezclen mejor, y luego incorpora la esencia de lavanda. Suma las hojas de eucalipto, la ralladura de limón, y termina de completar con agua.
Cierra el frasco y deja reposando por varios días para que se concentre mejor el perfume. Cada vez que lo vayas a utilizar, es mejor que agites el recipiente para que se mezclen bien los ingredientes.
Cabe destacar que las proporciones y los ingredientes de la mezcla pueden variar. Esi quiere decir que puedes reemplazar cualquier ingrediente que no tengas o que no sea de tu agrado.
Este aromatizador puede llegar a durar alrededor de 15 días sin perder la fragancia. Luego de este período, si notas que el perfume pierde fuerza o cambia de color, es mejor desecharlo y preparar uno nuevo, ya que tiene ingredientes naturales y sin conservantes químicos que prolonguen su vida útil.