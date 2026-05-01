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Trucos para el hogar

Cómo preparar un perfume casero: tu hogar olerá mejor que un spa

Ni sahumerios ni velas, este perfume puede transformar el ambiente con una fragancia relajante sin recurrir a productos comprados

Paula García
Por Paula García [email protected]
Convierte tu hogar en un spa, con un simple aromatizador casero, pero efectivo.
Convierte tu hogar en un spa, con un simple aromatizador casero, pero efectivo.

Cuando pensamos en un spa, lo primero que se nos viene a la mente es la sensación de paz, limpieza y un perfume envolvente que relaja al instante. Esa atmósfera, puede recrearse perfectamente en casa con una fórmula sencilla tan simple como eficaz. Y lo mejor de todo es que no hay necesidad de comprar sahumerios, velas aromáticas o difusores eléctricos.

A todos nos encantaría visitar un spa frecuentemente para relajarnos y desestresarnos. Sin embargo, las responsabilidades diarias, sumado a las limitaciones económicas, hacen que esto sea poco accesible.

Por suerte, puedes llevar algunas de las experiencias del spa al hogar, ya sea a la habitación o el living. Puedes comenzar haciendo un perfume casero estilo spa.

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La atm&oacute;sfera del spa, puede recrearse perfectamente en casa... obviamente el detalle de los masajes es un poco m&aacute;s dif&iacute;cil.

La atmósfera del spa, puede recrearse perfectamente en casa... obviamente el detalle de los masajes es un poco más difícil.

Ingredientes

  • 1 taza de agua destilada (también puedes usar agua del grifo).
  • Dos cucharadas de alcohol.
  • 20 gotas de aceite esencial de lavanda.
  • Hojas de eucalipto.
  • Ralladura de limón.

Para preparar este aromatizador utiliza un frasco vacío limpio. Primero agrega el alcohol, que ayuda a que los aromas se mezclen mejor, y luego incorpora la esencia de lavanda. Suma las hojas de eucalipto, la ralladura de limón, y termina de completar con agua.

Cierra el frasco y deja reposando por varios días para que se concentre mejor el perfume. Cada vez que lo vayas a utilizar, es mejor que agites el recipiente para que se mezclen bien los ingredientes.

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Puedes elegir los ingredientes que m&aacute;s te gustan.

Puedes elegir los ingredientes que más te gustan.

Cabe destacar que las proporciones y los ingredientes de la mezcla pueden variar. Esi quiere decir que puedes reemplazar cualquier ingrediente que no tengas o que no sea de tu agrado.

Este aromatizador puede llegar a durar alrededor de 15 días sin perder la fragancia. Luego de este período, si notas que el perfume pierde fuerza o cambia de color, es mejor desecharlo y preparar uno nuevo, ya que tiene ingredientes naturales y sin conservantes químicos que prolonguen su vida útil.

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