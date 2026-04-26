Cómo crear un perfume casero con aroma cítrico y efecto relajante para antes de dormir

Lograr que los espacios del hogar mantengan un perfume agradable es fundamental para la sensación de limpieza. Usando frutos o hierbas naturales se puede despertar los sentidos e incluso aromatizar los ambientes de manera saludable y sin costos elevados. A continuación, exploramos una solución casera para la habitación.
Un dormitorio con un aroma agradable puede mejorar significativamente la calidad del descanso. No hay nada más acogedor que entrar en una habitación que huele de maravilla después de un largo día.
Perfume casero para el dormitorio
- 200 ml de agua destilada.
- Dos cucharadas de alcohol.
- Diez gotas de aceite esencial de naranja.
- Cáscaras de naranja o limón frescas.
- Seis gotas de aceite esencial de limón.
- Cinco gotas de aceite esencial de lavanda.
Mezcla el alcohol con los aceites esenciales y agita bien para integrar, puedes utilizar un frasco o recipiente con spray. Luego suma el agua destilada y, si quieres un aroma más natural e intenso, incorpora las cáscaras cítricas. Cierra el envase y agita nuevamente.
Deja reposando el perfume entre 24 y 48 horas en un lugar oscuro para que los aromas se fusionen. Antes de usar, agita suavemente y rocía la habitación unos minutos antes de dormir. El toque cítrico refresca el ambiente y la lavanda ayuda a relajar el cuerpo.
Consejos para mantener buen ambiente
Sin embargo, mantener un ambiente fresco y con buen aroma no se trata solo de rociar perfumes. Si bien estos pueden ayudar, además hay que adoptar hábitos sencillos pero que pueden marcar la diferencia para mantener un aroma placentero y relajante.
- Buena ventilación: cuando un habitación no está bien ventilada, el aire se estanca y acumula partículas de polvo y humedad, creando un ambiente propicio para la aparición de moho y ácaros. Es importante abrir las ventanas y puertas al menos una vez al día.
- Sábanas: se recomienda cambiar las sábanas de manera regular, una vez a la semana o cada dos semanas como máximo. Esto se aplica a toda la ropa de cama, desde sábanas a fundas de almohada, cojines y mantas.
- Velas perfumadas: son una solución funcional y decorativa para tener en cuenta en la habitación. Eso sí, no olvides apagarlas antes de dormir para evitar riesgos innecesarios.