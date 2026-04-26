Cómo crear un perfume casero con aroma cítrico y efecto relajante para antes de dormir

Perfume casero para el dormitorio

200 ml de agua destilada.

Dos cucharadas de alcohol.

Diez gotas de aceite esencial de naranja.

Cáscaras de naranja o limón frescas.

Seis gotas de aceite esencial de limón.

Cinco gotas de aceite esencial de lavanda.

Mezcla el alcohol con los aceites esenciales y agita bien para integrar, puedes utilizar un frasco o recipiente con spray. Luego suma el agua destilada y, si quieres un aroma más natural e intenso, incorpora las cáscaras cítricas. Cierra el envase y agita nuevamente.

spray rociador Puedes rociar perfume en las sábanas, mantas, cortinas y más.

Deja reposando el perfume entre 24 y 48 horas en un lugar oscuro para que los aromas se fusionen. Antes de usar, agita suavemente y rocía la habitación unos minutos antes de dormir. El toque cítrico refresca el ambiente y la lavanda ayuda a relajar el cuerpo.

Consejos para mantener buen ambiente

Sin embargo, mantener un ambiente fresco y con buen aroma no se trata solo de rociar perfumes. Si bien estos pueden ayudar, además hay que adoptar hábitos sencillos pero que pueden marcar la diferencia para mantener un aroma placentero y relajante.