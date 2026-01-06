Ni papel higiénico ni bidet: la tendencia asiática que llega para ser el complemento perfecto de tu inodoro

Aunque el papel higiénico y el bidet son complementos perfectos del inodoro, existe una tendencia asiática que está en auge y que comienza a ganar popularidad en el resto del mundo. Una vez que conozcas este nuevo artefacto, verás cómo se convierte en un elemento indispensable en tu baño.
La ducha higiénica, originada en Japón, es un dispositivo que garantiza la limpieza después de utilizar el inodoro y, al mismo tiempo, asegura una optimización el área disponible, ya que nos permitirá prescindir del bidet.
Este artefacto propone un método de limpieza superior al papel higiénico y al bidet convencional. El mismo consiste en un pequeño cabezal de ducha con un gatillo manual que se instala junto al inodoro. Es decir que este sistema se integra directamente en la pared o se conecta a la toma de agua existente.
Su funcionamiento es sencillo y permite un control preciso del caudal y la dirección del agua, facilitando una limpieza profunda sin necesidad de trasladarse de un sanitario a otro. Esta característica la convierte en una opción mucho más funcional y cómoda para personas de todas las edades.
El eje fundamental de este cambio es la sustitución progresiva del papel higiénico. Desde una perspectiva ecológica, el uso de agua es significativamente más sostenible, ya que la fabricación de papel implica una enorme huella hídrica y deforestación.
Por otro lado, para arquitectos y decoradores, la eliminación del bidet permite una mayor libertad creativa. Al liberar casi un metro cuadrado de superficie, los baños pequeños ganan amplitud visual y permiten la instalación de muebles más grandes. Además, la ducha higiénica, con sus acabados modernos en cromo o negro mate, se integra perfectamente en la estética minimalista actual.
En relación a esto, un dato no menor es el bajo costo que tienen estos artefactos. Por ejemplo, en plataformas como Mercado Libre, podremos conseguir una ducha higiénica básica, pero eficiente, a tan solo $57.000.
En consecuencia, gracias a esta tendencia asiática, encontraremos múltiples ventajas en el baño luego de reemplazar el bidet y el papel por la ducha higiénica, sumado al rédito económico que conseguiremos tras adquirir el dispositivo.