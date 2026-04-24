Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en baratos aromatizadores para el hogar

El cartón es un material biodegradable y altamente reciclable, pero su producción masiva requiere grandes cantidades de agua y energía, además de la tala de árboles. Al darles un segundo uso o asegurar su correcto reciclaje, evitamos que terminen en la basura donde, al descomponerse sin oxígeno, pueden generar gases de efecto invernadero.

Una de las formas más ingeniosas y económicas de aprovechar estos tubos de papel higiénico es transformarlos en aromatizadores caseros. A diferencia de los aerosoles comerciales, que suelen contener químicos sintéticos y gases perjudiciales para la salud y el medio ambiente, una tarea DIY hecha a mano permite un control total sobre los ingredientes, utilizando fragancias naturales que promueven un ambiente saludable.

Materiales

Tubos de papel higiénico (tantos como aromatizadores desees)

Aceite esencial de preferencia

Retazos de tela vieja

Opcional: flores secas y algodón

Procedimiento

Agarrar el cilindro de cartón y colocarle unas gotas de aceite esencial de lavanda, menta, limón o cualquier otra.

Forrar el tubo de papel higiénico con retazos de tela vieja.

Si querés, rellenar su interior con flores secas o algodón impregnado en el aceite esencial.

papel higienico Descubrí cómo reutilizar los tubos de papel higiénico.

Estos aromatizadores caseros son perfectos para espacios cerrados y pequeños. Podés colocarlos dentro de los cajones de ropa, en el fondo del ropero o incluso ocultarlos detrás de otros objetos en el baño. Al ser livianos y compactos, se adaptan a cualquier rincón, liberando la fragancia de manera gradual.