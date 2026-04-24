No tires el tallo de la espinaca y transfórmala en un tesoro: cómo y para qué sirve

tallo de espinaca (2) Tallos de espinaca.

Por qué el tallo de la espinaca es un tesoro

Desde el punto de vista nutricional y de aprovechamiento el tallo de la espinaca es un tesoro poco aprovechado, pues concentra propiedades útiles y permite reducir el desperdicio de comida.

Su tallo contiene fibra dietaria, que ayuda al funcionamiento del sistema digestivo y contribuye a la sensación de saciedad. También aporta vitaminas y minerales en menor o similar proporción que las hojas, como vitamina A, vitamina C, hierro, calcio y potasio. Además, usar el tallo reduce el desperdicio orgánico y permite aprovechar al máximo la espinaca, algo clave en prácticas de cocina sustentable.

Cómo reutilizar el tallo de la espinaca

Los tallos de espinaca son comestibles y se pueden aprovechar de varias formas. Primero son muy buenos en salteados con ajo, aceite de oliva y sal, aunque en tortillas o revueltos junto con huevo también son muy buenos.

tallo de espinaca (1) No tires los tallos de la acelga y transfórmalos en un tesoro culinario.

Si se usan en sopas y caldos estos aportarán sabor y nutrientes o en un wok o salteados quedan bien con verduras y salsa de soja. Puedes usarlo incluso en rellenos mezclados con arroz, queso, etc.

Aunque su textura es más dura que la hoja, se pueden licuar junto con frutas (manzana, banana, naranja) y usar en jugos verdes para aprovechar fibra y nutrientes. Por último, si no querés comerlos podés sumarlos a una compostera, ya que se descomponen rápido y enriquecen la tierra como abono orgánico.