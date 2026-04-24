Asado posible: cómo preparar el corte rico y barato que ya es la estrella de la parrilla

carne-tapa-de-nalga.jpg Una tapa de nalga a punto.

Además, al tener una capa de grasa externa justa, la tapa de nalga mantiene la jugosidad necesaria para lucirse tanto en las brasas como en el horno de casa.

Asado: claves para lograr el punto justo y no fallar en el intento

Para que este corte económico sea un éxito rotundo, el secreto está en los tiempos. Si la idea es cocinarla en formato de bifes (de unos 2 a 3 centímetros), lo ideal es sellarlos tres minutos por lado a fuego fuerte y luego terminarlos a fuego medio entre tres y seis minutos más, según el gusto de cada uno.

tapa nalga La tapa de nalga, una delicia en el asado argentino.

En caso de cocinar la pieza entera, se recomienda sellar todas sus caras y luego llevarla a fuego indirecto. Un consejo fundamental de los expertos es dejar reposar la carne entre cinco y diez minutos antes de hincarle el cuchillo; este paso permite que los jugos se redistribuyan y el primer corte sea una manteca.

Gracias a su capacidad para absorber marinadas y su precio amigable, la tapa de nalga demuestra que se puede comer un excelente asado sin necesidad de comprometer el presupuesto del mes.

Cuánto sale un kilo de tapa de nalga en abril de 2026

El precio del kilo de tapa de nalga en Argentina se encuentra en un rango aproximado de entre $15.000 y $18.000 pesos, dependiedo de la provincia y atento a los aumentos significativos en el sector.