Asado posible: cómo preparar el corte rico y barato que ya es la estrella de la parrilla

El bolsillo aprieta, pero el fuego del asado no se apaga. La subida de precios en las carnicerías obligó a muchos a agudizar el ingenio frente al mostrador, desplazando a los cortes tradicionales por opciones mucho más rendidoras.
En este escenario, la tapa de nalga dejó de ser un secreto de pocos para transformarse en la gran aliada de la parrilla. Se trata de una pieza magra, ubicada en la parte trasera de la vaca, que destaca por su versatilidad y su capacidad para alimentar a varios comensales sin gastar una fortuna. Y queda riquísima.
A diferencia de la clásica tapa de asado, que suele ser más irregular y grasosa, esta alternativa ofrece una estructura de fibras finas y una cocción mucho más pareja. Su sabor es equilibrado y, si se la trata con cariño, puede ser tan tierna como el lomo.
Además, al tener una capa de grasa externa justa, la tapa de nalga mantiene la jugosidad necesaria para lucirse tanto en las brasas como en el horno de casa.
Asado: claves para lograr el punto justo y no fallar en el intento
Para que este corte económico sea un éxito rotundo, el secreto está en los tiempos. Si la idea es cocinarla en formato de bifes (de unos 2 a 3 centímetros), lo ideal es sellarlos tres minutos por lado a fuego fuerte y luego terminarlos a fuego medio entre tres y seis minutos más, según el gusto de cada uno.
En caso de cocinar la pieza entera, se recomienda sellar todas sus caras y luego llevarla a fuego indirecto. Un consejo fundamental de los expertos es dejar reposar la carne entre cinco y diez minutos antes de hincarle el cuchillo; este paso permite que los jugos se redistribuyan y el primer corte sea una manteca.
Gracias a su capacidad para absorber marinadas y su precio amigable, la tapa de nalga demuestra que se puede comer un excelente asado sin necesidad de comprometer el presupuesto del mes.
Cuánto sale un kilo de tapa de nalga en abril de 2026
El precio del kilo de tapa de nalga en Argentina se encuentra en un rango aproximado de entre $15.000 y $18.000 pesos, dependiedo de la provincia y atento a los aumentos significativos en el sector.