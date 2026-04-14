Ni matambre ni carnicero: el corte de carne para asado que es barato y que usan los expertos parrilleros

Hay un corte de carne que es súper delicioso, se destaca por su terneza y que tranquilamente puede reemplazar al vacío y al matambre en el asado. Este corte Premium y más económico, es una pieza que es muy apreciada por los más expertos parrilleros y que está ganando terreno en las churrasqueras en estos últimos tiempos.
Si bien no se puede negar que el vacío y el matambre son dos cortes de carnes populares más ricos y de los que más consume la gente, cuando de asado a la parrilla se trata, este manjar que es muy ponderado por los expertos asadores, incluso hasta de los más experimentados carniceros, es una garantía cuando se lo cocina bien al calor de las brasas.
Lo mejor es que es más barato que el vacío y el matambre, adaptándose a la economía de muchos hogares, que no siempre pueden recurrir a los cortes de carne más preciado para el asado.
Con apenas un par de recomendaciones y un poco de dedicación en la parrilla, esta delicia del asado queda jugoso, tierno y es una fiesta para el paladar.
Asado el corte de carne que reemplaza al vacío y al matambre
Si hay un corte de carne que no falla y los expertos parrilleros le ponen lo valoran con 10 puntos, es la tapa de asado.
Por más que para muchos no sea uno de sus cortes favoritos, para los que más saben de asado, esta pieza es una verdadera exquisitez y es una de las mejores opciones cuando de ahorrar plata se trata.
Este jueves 17 de abril, el supermercado Jumbo ofrece:
- Vacío: 15,139 pesos.
- Matambre: 13,119 pesos.
- Tapa de asado: 10.915 pesos.
Para que la tapa asado salga perfecta, nada mejor que seguir estos tips:
- La tapa de asado se cocina primero del lado de la grasa, por unos 15 minutos. Luego se termina de dorar, cocinándola del otro lado, por otros 15 minutos.
- La clave es no cocinarla a fuego fuerte, sino al resplandor de las brasas para que no se arrebate y se ponga dura.
- Los especialistas recomiendan que este corte de carne se sirva en pedazos anchos.