Ni matambre ni carnicero: el corte de carne para asado que es barato y que usan los expertos parrilleros

Con apenas un par de recomendaciones y un poco de dedicación en la parrilla, esta delicia del asado queda jugoso, tierno y es una fiesta para el paladar.

asado-matambre.jpg El matambre es uno de los cortes favoritos para hacer en el asado. Foto: gentileza carniceriaelfabi.com.

Asado el corte de carne que reemplaza al vacío y al matambre

Si hay un corte de carne que no falla y los expertos parrilleros le ponen lo valoran con 10 puntos, es la tapa de asado.

asado-tapa-de-asado.jpg La tapa de asado sale riquísima a la parrilla. Foto: gentileza carniceriaelfabi.com.

Por más que para muchos no sea uno de sus cortes favoritos, para los que más saben de asado, esta pieza es una verdadera exquisitez y es una de las mejores opciones cuando de ahorrar plata se trata.

Este jueves 17 de abril, el supermercado Jumbo ofrece:

Para que la tapa asado salga perfecta, nada mejor que seguir estos tips: