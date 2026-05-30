El álbum del Mundial más grande de la historia desató una nueva locura por las figuritas

intercambio de figuritas mundial 2026

“Veía a mi hijo frustrarse porque se le repetían figuritas y no conseguía algunas. Y en la misma situación estaban muchos chicos”, contó a Diario UNO Ítalo Zani, uno de los organizadores de la juntada y padre de un alumno del colegio Goretti.

“Es una ilusión muy grande la del Mundial. A todos nos mueve mucho. Queremos que vengan chicos, grandes, padres, abuelos… que todos se ayuden entre todos”, explicó.

El álbum más grande de la historia

Parte del furor se explica porque el álbum oficial del Mundial 2026 es el más grande de toda la historia. Al tratarse de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, la colección cuenta con 112 páginas y un total de 980 figuritas.

Eso transformó el llenado del álbum en una misión mucho más extensa y costosa que en ediciones anteriores. También multiplicó el intercambio.

Yacopamos Territorio - intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026 en Territorio Yacopini Locura por las figuritas del Mundial 2026. Foto: Gentileza Territorio Yacopini

En Mendoza existen grupos de Facebook y WhatsApp dedicados exclusivamente al canje. Algunos reúnen miles de personas que publican diariamente qué figuritas les faltan, cuáles tienen repetidas y en qué zonas pueden encontrarse.

“Cambio por Messi, soy de Maipú”, escribió uno de los usuarios en uno de los grupos mendocinos más activos, que se puede acceder a través de este link.

“Tengo más de 600 repetidas”, publicó otra mujer.

“Me faltan estas figuritas”, escribió un adolescente, acompañado por una lista larguísima.

En paralelo, también aparecieron plataformas digitales especializadas y comunidades enteras organizadas alrededor de los álbumes.

Uno de los espacios más conocidos en Mendoza es “La Taberna de los Álbumes”, una comunidad que reúne coleccionistas y fanáticos del intercambio. Allí las reglas son claras: el grupo es exclusivamente para canje y se respeta la lógica del “1 por 1” intenta evitar abusos y mantener el espíritu colectivo del intercambio. Las comunes se intercambian por otras comunes y las doradas por otra dorada.

Las difíciles, las doradas, Messi o Cristiano Ronaldo suelen transformarse en las más buscadas.

El ritual que sobrevivió al tiempo

A diferencia de otras modas que desaparecen rápidamente, las figuritas del Mundial parecen conservar algo que atraviesa generaciones.

El ritual es casi idéntico al de hace décadas, abrir sobres con ansiedad, separar repetidas, pegar cuidadosamente cada figurita y salir a buscar las que faltan.

Pero ahora todo convive con las redes sociales, los grupos de WhatsApp y hasta aplicaciones para organizar colecciones.

Muchos adultos reconocen que empezaron comprando sobres “para los chicos” y terminaron completamente involucrados en el álbum.

Yacopamos Territorio - intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026 en Territorio Yacopini El ritual por las figuritas del Mundial 2026 sigue vigente. Foto: Gentileza Territorio Yacopini

Otros directamente decidieron volver a coleccionar después de años.

La nostalgia juega un papel enorme.

Para muchos padres, llenar el álbum se convirtió también en una forma de compartir tiempo con sus hijos y transmitirles una tradición futbolera profundamente argentina.

En las escuelas mendocinas, durante los recreos, el intercambio volvió a ocupar un lugar central. Las figuritas circulan de mano en mano mientras los chicos negocian cambios imposibles, discuten valores y muestran orgullosos las más difíciles.

Lo mismo ocurre en plazas y espacios públicos.

Este sábado, por ejemplo, Territorio Yacopini volverá a organizar una jornada gratuita con clima mundialista en Godoy Cruz, donde uno de los principales atractivos será justamente el intercambio de figuritas del Mundial 2026. Habrá además torneos de penales, sorteos y premios vinculados a la Selección argentina.

La Municipalidad de Godoy Cruz también convocó para este sábado, desde las 16, en la Plaza Departamental. Además de los canjes, habrá sorteos de álbumes y paquetes de figuritas.

En San Rafael también organizaron una convocatoria específica para intercambiar figuritas en la Rotonda del Gaucho del parque Hipólito Yrigoyen, impulsada por la Coordinación de Juventud municipal y la radio LV18.

futbol-mundial 2026-album de figuritas Es el álbum que requiere más figuritas para llenarlo.

El fenómeno es tan masivo que incluso generó situaciones insólitas.

Hace pocos días, un hombre que trasladaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas presuntamente de contrabando desde Chile protagonizó una persecución y volcó en Punta de Vacas tras intentar escapar de un control de Gendarmería.

Según la investigación, la mercadería secuestrada estaba valuada en más de $17.000.000.

Y otra anécdota, esta vez propia, una mujer mayor a 70 años, en un intercambio organizado por Carrefour, boicoteaba los intercambios entre niños para quedarse con las figuritas que le interesaban.

Furor.