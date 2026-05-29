Un comerciante de Godoy Cruz vende figuritas del Mundial a cambio de lecciones de Geografía

Un comerciante con alma de docente

Daniel Saua figuritas 1

Daniel contó durante la entrevista, que siempre tuvo ganas de ser docente y puntualmente, profesor de Geografía. Sin embargo, por otras situaciones de la vida, terminó dedicándose al comercio. Esto de aportar conocimiento extra a los niños durante la copa del mundo, no es nuevo. Daniel lo viene haciendo desde el mundial de Sudáfrica.

"Lo que quiero es que se lleven algo más que las figuritas, les pregunto según la edad, si son pequeños les hago preguntas más fáciles, y a los más grandes un poco más complicadas", contó Daniel y agregó "la idea es que todos se lleven las figuritas, si no saben las respuestas, los guío para que consigan contestarlas".

En el barrio, el negocio de Daniel es muy conocido y por eso los chicos muchas veces van aunque las figuritas se encuentren agotadas -como ahora- solo por el desafío de responder las preguntas.

Escasez de figuritas del Mundial

Embed - Daniel Saua comerciante de figuritas de Godoy Cruz

En cuanto a si las ventas aumentan por esta fiebre generalizada de las figuritas, Daniel contó que aunque podría haber sucedido (porque la demanda es altísima), esto no ocurre por la limitada cantidad de paquetes que consigue para vender.

"Al principio conseguía 200 paquetes, y se agotaban en poco tiempo, pero la última vez me dieron solo 150 paquetes y ya están agotados. La semana próxima traerán más, pero estimo que no serán más de 150 paquetes", aseguró. Otro problema fueron los álbumes, no consiguió ninguno en esta oportunidad. Por eso en la puerta de su negocio estará puesto el cartel "figuritas agotadas", al menos hasta el lunes.