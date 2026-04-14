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¡Un aplauso para el asador!

Es experto en asado y reveló cuál es el corte de carne más barato y blando para la parrilla

Hay un corte de carne que puede reemplazar muy bien al vacío, la entraña y el matambre, y se destaca por su sabor y ser económico

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El asado puede hacerse con cortes de carne que son baratos y quedan riquísimos.

El asado puede hacerse con cortes de carne que son baratos y quedan riquísimos.

Cuando la economía de la casa no acompaña y hacer un asado se complica, nada mejor que conocer que opinan los expertos en cortes de carne, que pueden orientar sobre qué comprar para llevar a la parrilla sin gastar demasiado y que salga blando a la vez.

Encontrar la relación precio-calidad no es fácil y nada mejor que apoyarse en lo que opinan los carniceros.

Sin caer en los precios más altos, los especialistas saben qué carne ofrecerle a la gente que no puede pagar por un asado.

Si el bolsillo aprieta y no se puede comprar los cortes de carne más populares que más lleva la gente, como las costillas, el vacío, el matambre o la entraña, por nombrar algunos, hay una pieza que sale riquísima a la parrilla, tiene un precio accesible y bien cocinada, sale hecha un manjar bien tiernito.

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Asado: el corte de carne que es blandito y barato

Si hay una palabra autorizada para opinar sobre el asado y sus cortes de carne, es el carnicero Martín Mari, quien trabaja en una de las sucursales de carnicería de Granja Benedetti de Mendoza y le confió a Diario UNO cuál es el corte de carne que es barato, sale muy sabroso a la parrilla y queda muy blandito.

Se trata nada más ni nada menos que la tapa de paleta, que se ubica en el hombro de la vaca. "Sale riquísimo", aportó el carnicero.

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La tapa de paleta es un corte de carne que la gente no lleva para asado y que generalmente es usado para hacer carne molida. Sin embargo, cuando se la cocina en la parrilla con su tiempo debido, queda muy tierna y rica.

Para conocer más detalles sobre este delicioso corte de carne para asado, nada mejor que seguir estas recomendaciones:

  • El secreto de la cocción de la tapa de paleta está en la poca brasa que lleva, para que se cocine lentamente, al resplandor de las brasas.
  • Esta pieza ganará terneza si se le quita un nervio y el pellejo que trae consigo.
  • Esta carne suele quedar, si se la cocina debidamente, más tierna que la tapa de nalga y la tapa de asado.
  • La tapa de paleta es un corte que, además de quedar rico y blandito, es especial y muy utilizado por las personas para hacer al horno con verduras, en estofados o guisos.
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