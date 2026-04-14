Es experto en asado y reveló cuál es el corte de carne más barato y blando para la parrilla

Si el bolsillo aprieta y no se puede comprar los cortes de carne más populares que más lleva la gente, como las costillas, el vacío, el matambre o la entraña, por nombrar algunos, hay una pieza que sale riquísima a la parrilla, tiene un precio accesible y bien cocinada, sale hecha un manjar bien tiernito.

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Asado: el corte de carne que es blandito y barato

Si hay una palabra autorizada para opinar sobre el asado y sus cortes de carne, es el carnicero Martín Mari, quien trabaja en una de las sucursales de carnicería de Granja Benedetti de Mendoza y le confió a Diario UNO cuál es el corte de carne que es barato, sale muy sabroso a la parrilla y queda muy blandito.

Se trata nada más ni nada menos que la tapa de paleta, que se ubica en el hombro de la vaca. "Sale riquísimo", aportó el carnicero.

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La tapa de paleta es un corte de carne que la gente no lleva para asado y que generalmente es usado para hacer carne molida. Sin embargo, cuando se la cocina en la parrilla con su tiempo debido, queda muy tierna y rica.

Para conocer más detalles sobre este delicioso corte de carne para asado, nada mejor que seguir estas recomendaciones:

El secreto de la cocción de la tapa de paleta está en la poca brasa que lleva, para que se cocine lentamente, al resplandor de las brasas.

Esta pieza ganará terneza si se le quita un nervio y el pellejo que trae consigo.

Esta carne suele quedar, si se la cocina debidamente, más tierna que la tapa de nalga y la tapa de asado .

suele quedar, si se la cocina debidamente, más tierna que la tapa de nalga y la tapa de . La tapa de paleta es un corte que, además de quedar rico y blandito, es especial y muy utilizado por las personas para hacer al horno con verduras, en estofados o guisos.