Transforma la salsa de tuco que te sobró en un tesoro: ideas para no desperdiciar

Cómo transformar la salsa de tuco que te sobró en un tesoro: las mejores ideas para no desperdiciar

Una de las formas más simples de reutilizarla es convertirla en una nueva salsa para pasta. Solo hay que recalentarla, agregar un caldo para aligerarla, sumar especias frescas, un chorrito de vino o crema de leche y mezclar con fideos recién hechos. También puedes optar por una lasaña o canelones. De esta forma el resultado será el mismo tuco en un plato distinto, sin esfuerzo extra. Esta idea sirve especialmente cuando decides congelarlo para una nueva ocasión.

Esa salsa siempre y cuando no sea boloñesa también puede ser la base de una pizza casera que hagas de forma express cuando no sepas qué cocinar. Untada sobre una masa con bastante cebolla, con un poco de queso y lo que haya en la heladera, se transforma en una comida rápida y rendidora. Incluso puede usarse como relleno para empanadas (quedan bien jugosas) o tartas, combinada con carne, pollo o verduras.

opciones para reusar un tuco Hay miles de formas de reutilizar una salsa o tuco, solo hace falta un poco de creatividad y tener cuidado con cómo se mantiene y guarda.

Otra alternativa interesante y muy usada porque estamos en época es darle una segunda vida como salsa para guisos o arroces. Al incorporarla durante la cocción, aporta profundidad de sabor y evita tener que usar tantos condimentos adicionales. Sin embargo, para quienes buscan opciones más creativas, el tuco sobrante puede convertirse en una salsa tipo tomaticán agregándole huevos o en una salsa para untar tostadas poniéndole mucho perejil, orégano y ajo.

Eso sí, como dijimos, la conservación es un factor clave a la hora de reciclar comidas de este tipo. Debes guardar la salsa en un recipiente hermético en la heladera para así poder usarla durante los siguientes 2 o 3 días o directamente congelarla para tenerla cuando desees.