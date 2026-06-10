Dorado previo y piso firme de la pizza: cuántos minutos se debe dorar para que las porciones no se doblen

pizza4

Pizza de piso firme: la regla de oro

El error más común en las cocinas hogareñas es colocar abundante salsa y queso sobre la masa cruda de la pizza. Los hornos domésticos no alcanzan los 400°C de un horno de barro tradicional, por lo que el líquido de la cubierta penetra en la masa antes de que esta tenga la oportunidad de cocinarse, dejándola cruda y flácida en el centro.

La clave está en la pre-cocción (también conocida en las pizzerías como "blanqueo").

¿Cuál es el tiempo exacto? La masa ya estirada en el molde, apenas pintada con una película muy fina de salsa de tomate (solo para darle humedad superficial y que no se seque), debe ir al horno durante 5 a 7 minutos.

Durante esta ventana de tiempo vital ocurre la magia:

La levadura da su último salto en el calor.

La humedad exterior se evapora.

Se forma una costra protectora en la base que actuará como barrera impermeabilizante.

Al retirarla del horno, la base debe sentirse firme al tacto y presentar un ligero color dorado tenue. Ese es el lienzo perfecto, ahora sí, para cargarla con el resto de la salsa, el queso y los ingredientes elegidos antes de darle el golpe de horno final.

pizza1

Claves extras que usan las pizzerías

Para acompañar esos 5 a 7 minutos de dorado y garantizar que la porción se mantenga perfectamente recta al levantarla, hay tres factores que no se pueden negociar:

Horno al máximo: el horno debe estar precalentado a su temperatura máxima (idealmente entre 220°C y 250°C) al menos 20 minutos antes de meter la pizza . El golpe de calor desde abajo es lo que sella la masa .

al máximo: el debe estar precalentado a su temperatura máxima (idealmente entre 220°C y 250°C) al menos 20 minutos antes de meter la . El golpe de calor desde abajo es lo que sella la . La trampa de la salsa líquida: una salsa demasiado aguada es el enemigo público número uno de la masa crujiente. Si el tomate tiene mucha agua, es recomendable reducirlo unos minutos en la hornalla o filtrarlo ligeramente antes de usarlo.

líquida: una demasiado aguada es el enemigo público número uno de la crujiente. Si el tomate tiene mucha agua, es recomendable reducirlo unos minutos en la hornalla o filtrarlo ligeramente antes de usarlo. Piso caliente: si se utiliza un molde de chapa, un excelente truco es dejar el molde vacío dentro del horno mientras se calienta. Colocar la masa sobre el metal ya "pelando" acelera el sellado de la base desde el segundo cero.

pizza3

Dominar estos tiempos transforma una cena promedio en una verdadera experiencia de pizzería de barrio. Solo requiere paciencia, un reloj a mano y aguantar esos siete minutos extra de ansiedad antes de que el queso comience a fundirse.