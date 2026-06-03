Cómo preparar Salsa criolla: la receta riquísima y llena de color en solo 3 pasos fáciles

Se trata de una guarnición sabrosísima y jugosa que lleva pocos ingredientes. La salsa criolla, que aporta color y calidad a las comidas, genera polémica en cuanto al origen de su receta.

El libro El gaucho gourmet de Dereck Foster afirma que los argentinos le copiaron la receta a los peruanos. Sin embargo, surgieron en el mismo periodo y tienen algunas variaciones. De hecho, nuestra salsa criolla surgió en el norte, por la zona de Tucumán.