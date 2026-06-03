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Cómo preparar Salsa criolla: la receta riquísima y llena de color en solo 3 pasos fáciles

La salsa criolla, un clásico argentino, es ideal para realzar el sabor de tus platos. Es una receta versátil que combina con cualquier comida

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La receta tradicional de la salsa criolla en pocos pasos.

La receta tradicional de la salsa criolla en pocos pasos.

La salsa criolla es una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina que se destaca por su versatilidad, ya que es ideal para acompañar una gran variedad de comidas: asado, tacos, choripanes, sándwichesm milanesas, verduras o lo que quieras.

Se trata de una guarnición sabrosísima y jugosa que lleva pocos ingredientes. La salsa criolla, que aporta color y calidad a las comidas, genera polémica en cuanto al origen de su receta.

El libro El gaucho gourmet de Dereck Foster afirma que los argentinos le copiaron la receta a los peruanos. Sin embargo, surgieron en el mismo periodo y tienen algunas variaciones. De hecho, nuestra salsa criolla surgió en el norte, por la zona de Tucumán.

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Receta para hacer salsa criolla

Ingredientes:

  • 1 cebolla grande
  • 1 pimiento morrón
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento amarillo
  • 2 tomates perita
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 taza de aceite de oliva
  • 1/2 taza de vinagre de manzana
  • Sal y pimienta
  • Comino
  • Ají molido
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Cómo preparar salsa criolla, paso a paso

  1. Primero, pica la cebolla y los pimientos morrón en trozos pequeños. Quítale las semillas a los tomates y también córtalos pequeños.
  2. En un bowl, coloca el vinagre con los condimentos y revuelve bien. Suma las verduras picadas y mezcla.
  3. Finalmente, añade el aceite de oliva y deja reposar la salsa criolla en la heladera antes de consumirla.

Con qué se puede acompañar la salsa criolla

  • Asados y parrilladas
  • Empanadas
  • Platos de olla como guisos
  • Milanesas
  • Carne al horno
  • Tacos mexicanos

Resumen

  • La salsa criolla: Una receta tradicional argentina, versátil y de pocos ingredientes, ideal para acompañar asados, tacos, milanesas y más.
  • Origen polémico: Existen debates sobre si la receta argentina fue copiada de la peruana, aunque ambas surgieron en periodos similares con variaciones.
  • Receta sencilla: Se prepara picando cebolla, pimientos (morrón, verde, amarillo), tomates y cebolla de verdeo, mezclándolos con vinagre, aceite de oliva, sal, pimienta, comino y ají molido.
  • Usos versátiles: Perfecta para realzar el sabor de carnes, empanadas, guisos e incluso sándwiches, aportando color y calidad a las comidas.

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