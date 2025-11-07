Inicio Recetas Recetas
Asado sabroso

Cómo hacer Salsa criolla: la receta tradicional argentina que realza cualquier asado

Entre las recetas clásicas de la cocina argentina, la salsa criolla ocupa un lugar especial. Fresca, colorida y llena de sabor, es el complemento perfecto para cualquier asado

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La salsa criolla es una receta perfecta para acompañar el asado.

La salsa criolla es una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina, perfecta para acompañar una gran variedad de platos: asado, tacos, choripanes, sándwiches, milanesas y verduras. Es una guarnición sabrosísima y jugosa con pocos ingredientes.

Llena de color, la salsa criolla le aporta calidad a todas las comidas. Sobre el origen de la receta, el libro El gaucho gourmet de Dereck Foster afirma que los argentinos le copiaron la preparación a los peruanos.

Sin embargo, surgieron en el mismo periodo y tienen algunas variaciones. De hecho, nuestra salsa surgió en el norte, por la zona de Tucumán. Sin más preámbulos, vamos a la receta.

receta salsa criolla (1).jpg
La salsa criolla es una receta sabrosa y jugosa para acompa&ntilde;ar cualquier comida, como la carne del asado.

Recetas para el asado: salsa criolla

Ingredientes:

  • 1 cebolla grande
  • 1 pimiento morrón
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento amarillo
  • 2 tomates perita
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 taza de aceite de oliva
  • 1/2 taza de vinagre de manzana
  • Sal y pimienta
  • Comino
  • Ají molido
receta salsa criolla carne (1).jpg
La salsa criolla se prepara con cebolla, morr&oacute;n, tomate y condimentos.

Cómo preparar salsa criolla, paso a paso

  1. Primero, pica la cebolla y los pimientos morrón en trozos pequeños. Quítale las semillas a los tomates y también córtalos pequeños.
  2. En un bowl, coloca el vinagre con los condimentos y revuelve bien. Suma las verduras picadas y mezcla.
  3. Finalmente, añade el aceite de oliva y deja reposar la salsa criolla en la heladera antes de consumirla.

¡Listo! Ya tienes la receta casera de la salsa criolla para acompañar tus comidas y darles el sabor extra que se merecen. Está lista en minutos, pero lo ideal es prepararla un día antes para que los sabores se intensifiquen.

