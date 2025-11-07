Cómo hacer Salsa criolla: la receta tradicional argentina que realza cualquier asado

Llena de color, la salsa criolla le aporta calidad a todas las comidas. Sobre el origen de la receta, el libro El gaucho gourmet de Dereck Foster afirma que los argentinos le copiaron la preparación a los peruanos.

Sin embargo, surgieron en el mismo periodo y tienen algunas variaciones. De hecho, nuestra salsa surgió en el norte, por la zona de Tucumán. Sin más preámbulos, vamos a la receta.