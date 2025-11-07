Cómo hacer Salsa criolla: la receta tradicional argentina que realza cualquier asado

La salsa criolla es una de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina, perfecta para acompañar una gran variedad de platos: asado, tacos, choripanes, sándwiches, milanesas y verduras. Es una guarnición sabrosísima y jugosa con pocos ingredientes.
Llena de color, la salsa criolla le aporta calidad a todas las comidas. Sobre el origen de la receta, el libro El gaucho gourmet de Dereck Foster afirma que los argentinos le copiaron la preparación a los peruanos.
Sin embargo, surgieron en el mismo periodo y tienen algunas variaciones. De hecho, nuestra salsa surgió en el norte, por la zona de Tucumán. Sin más preámbulos, vamos a la receta.
Recetas para el asado: salsa criolla
Ingredientes:
- 1 cebolla grande
- 1 pimiento morrón
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento amarillo
- 2 tomates perita
- 1 cebolla de verdeo
- 1 taza de aceite de oliva
- 1/2 taza de vinagre de manzana
- Sal y pimienta
- Comino
- Ají molido
Cómo preparar salsa criolla, paso a paso
- Primero, pica la cebolla y los pimientos morrón en trozos pequeños. Quítale las semillas a los tomates y también córtalos pequeños.
- En un bowl, coloca el vinagre con los condimentos y revuelve bien. Suma las verduras picadas y mezcla.
- Finalmente, añade el aceite de oliva y deja reposar la salsa criolla en la heladera antes de consumirla.
¡Listo! Ya tienes la receta casera de la salsa criolla para acompañar tus comidas y darles el sabor extra que se merecen. Está lista en minutos, pero lo ideal es prepararla un día antes para que los sabores se intensifiquen.