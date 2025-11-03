Inicio Recetas Tarta
Es especial

Tarta de jamón y queso: la receta especial de Maru Botana, cremosa y lista en 30 minutos

Entre las recetas más deliciosas de Maru Botana, su tarta de jamón y queso se destaca por ser cremosa, fácil de preparar y con un toque especial

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La tarta de jamón y queso de Maru Botana es una receta especial y cremosa.

La tarta de jamón y queso de Maru Botana es una receta especial y cremosa.

Maru Botana sorprende a sus seguidores con una de sus recetas más deliciosas: una tarta de jamón y queso fácil, rápida y con un toque especial que la hace diferente. Su preparación se volvió tendencia porque combina ingredientes simples con un sabor irresistible.

Si te gustan las recetas caseras, anímate a preparar esta tarta de jamón y queso desde cero, incluso con tu propia masa. Es perfecta para disfrutar en el almuerzo, llevar en la vianda al trabajo o compartir en familia. Un tip de Maru Botana: si vas a recalentarla, usa el horno eléctrico para mantenerla crocante.

tarta-jamon-queso (1).jpg

Recetas: tarta de jamón y queso

Ingredientes:

Masa:

  • 300 g de harina
  • 1 cdta. de sal
  • 150 g de manteca
  • 1 taza de agua fría

Relleno:

  • 250 g de jamón
  • 400 g de queso cuartirolo
  • 1 taza de queso de rallar
  • 4 yemas
  • 4 claras
  • 300 g de crema
  • Sal a gusto
Embed - Maru Botana -pastelera apasionada on Instagram: "TARTA DE JAMÓN Y QUESO con el toque especial que le da la crema @lastresninasok Para esta receta les recomiendo la crema clásica, que es ideal para aportarle cremosidad a este relleno que te va a encantar! Separa los siguientes ingredientes: MASA 300g de harina 1 cdita de sal 150g de manteca 1 taza de Café de agua fría RELLENO 250g de jamón 400g de queso cuartirolo 1 taza de queso de rallar 4 yemas 4 claras 300g de crema Sal a gusto Anímate a hacer esta receta y disfrutar de esta tarta que es súper fácil y rica "

Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso

Masa:

  1. Primero, en un bowl, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
  2. Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
  3. Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.

Relleno:

  1. Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
  2. En un bowl aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.

Armado:

  1. Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
  2. Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar