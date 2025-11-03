Tarta de jamón y queso: la receta especial de Maru Botana, cremosa y lista en 30 minutos

Masa:

Relleno:

Embed - Maru Botana -pastelera apasionada on Instagram: "TARTA DE JAMÓN Y QUESO con el toque especial que le da la crema @lastresninasok Para esta receta les recomiendo la crema clásica, que es ideal para aportarle cremosidad a este relleno que te va a encantar! Separa los siguientes ingredientes: MASA 300g de harina 1 cdita de sal 150g de manteca 1 taza de Café de agua fría RELLENO 250g de jamón 400g de queso cuartirolo 1 taza de queso de rallar 4 yemas 4 claras 300g de crema Sal a gusto Anímate a hacer esta receta y disfrutar de esta tarta que es súper fácil y rica "