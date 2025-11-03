Tarta de jamón y queso: la receta especial de Maru Botana, cremosa y lista en 30 minutos

Maru Botana sorprende a sus seguidores con una de sus recetas más deliciosas: una tarta de jamón y queso fácil, rápida y con un toque especial que la hace diferente. Su preparación se volvió tendencia porque combina ingredientes simples con un sabor irresistible.
Si te gustan las recetas caseras, anímate a preparar esta tarta de jamón y queso desde cero, incluso con tu propia masa. Es perfecta para disfrutar en el almuerzo, llevar en la vianda al trabajo o compartir en familia. Un tip de Maru Botana: si vas a recalentarla, usa el horno eléctrico para mantenerla crocante.
Recetas: tarta de jamón y queso
Ingredientes:
Masa:
- 300 g de harina
- 1 cdta. de sal
- 150 g de manteca
- 1 taza de agua fría
Relleno:
- 250 g de jamón
- 400 g de queso cuartirolo
- 1 taza de queso de rallar
- 4 yemas
- 4 claras
- 300 g de crema
- Sal a gusto
Cómo preparar una tarta de jamón y queso, paso a paso
Masa:
- Primero, en un bowl, mezcla la harina con la sal y la manteca. Integra con las manos e incorpora el agua fría.
- Lleva la preparación a una mesada y amasa hasta integrar. Con un palo de amasar, estira la masa y forra una tartera.
- Lleva la masa de tarta al horno por unos 10 minutos.
Relleno:
- Para el relleno, mezcla el jamón, el queso cuartirolo y las yemas de huevo. Agrega la crema de leche y el queso rallado y sazona.
- En un bowl aparte, bate las claras hasta formar un merengue e incorpóralo a la preparación anterior.
Armado:
- Retira la masa de tarta del horno y rellena con la mezcla de jamón y queso. Si quieres, puedes espolvorear queso de rallar en la superficie.
- Para terminar, cocina la tarta de jamón y queso en el horno durante 20 minutos.