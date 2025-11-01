Inicio Recetas pan
Pan sin gluten en sartén listo en 5 minutos: receta rápida para un desayuno saludable

Esta es una de las mejores recetas de pan sin gluten en sartén: rápida, fácil y perfecta para un desayuno liviano y saludable

Antonella Prandina
El pan en sartén sin gluten es una receta fácil e ideal para toda la familia.

El pan casero es una de las recetas más populares en nuestro país, gracias a su versatilidad para cualquier comida del día. Se puede disfrutar como tostadas con manteca y mermelada, en un delicioso sándwich de jamón y queso, o incluso como acompañamiento para sopas y guisos. En esta ocasión, te mostramos cómo prepararlo sin TACC y en sartén, sin necesidad de horno.

Se trata de un pan de maicena esponjoso y suave, con miga ligera, ideal para untar o rellenar con queso y otros ingredientes. Esta receta sin gluten es perfecta para personas celíacas y para quienes buscan opciones saludables para incluir en su dieta. Además, solo necesitas 7 ingredientes y 10 minutos para tener un pan casero listo para disfrutar en cualquier momento del día.

pan en sartén sin gluten-sin tacc

Recetas: pan en sartén, sin gluten y sin harina

Esta es mi receta infalible para preparar un pan en sartén esponjoso y sin harina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 taza de harina integral sin TACC
  • 1 taza de maicena (fécula de maíz)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/4 taza de azúcar (opcional)
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de aceite o manteca derretida

Si quieres, puedes reemplazar la harina integral por maicena.

receta pan de maicena en sartén (2).jpg
El pan sin gluten en sart&eacute;n tiene una receta que se prepara con maicena y harina integral sin TACC.

El pan sin gluten en sartén tiene una receta que se prepara con maicena y harina integral sin TACC.

Cómo preparar pan de maicena en sartén: la receta sin gluten

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional).
  2. En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados.
  3. A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez.
  4. Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano.
  5. Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.

Pan sin gluten en sartén: cómo acompañarlo en desayunos, meriendas y comidas

Este pan sin gluten en sartén es ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Su textura suave y versátil permite comerlo tanto en el desayuno como en la merienda, relleno de tu queso favorito, mermelada o incluso como acompañamiento de almuerzos y cenas.

También puedes formar un pan grande y rellenarlo con ingredientes salados como jamón, queso, tomate, lechuga o palta, creando un plato completo y delicioso.

