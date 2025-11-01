Pan sin gluten en sartén listo en 5 minutos: receta rápida para un desayuno saludable

El pan casero es una de las recetas más populares en nuestro país, gracias a su versatilidad para cualquier comida del día. Se puede disfrutar como tostadas con manteca y mermelada, en un delicioso sándwich de jamón y queso, o incluso como acompañamiento para sopas y guisos. En esta ocasión, te mostramos cómo prepararlo sin TACC y en sartén, sin necesidad de horno.
Se trata de un pan de maicena esponjoso y suave, con miga ligera, ideal para untar o rellenar con queso y otros ingredientes. Esta receta sin gluten es perfecta para personas celíacas y para quienes buscan opciones saludables para incluir en su dieta. Además, solo necesitas 7 ingredientes y 10 minutos para tener un pan casero listo para disfrutar en cualquier momento del día.
Recetas: pan en sartén, sin gluten y sin harina
Esta es mi receta infalible para preparar un pan en sartén esponjoso y sin harina. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 1 huevo
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 taza de harina integral sin TACC
- 1 taza de maicena (fécula de maíz)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 taza de azúcar (opcional)
- 1/2 taza de leche
- 2 cucharadas de aceite o manteca derretida
Si quieres, puedes reemplazar la harina integral por maicena.
Cómo preparar pan de maicena en sartén: la receta sin gluten
- Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional).
- En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados.
- A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez.
- Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano.
- Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.
Pan sin gluten en sartén: cómo acompañarlo en desayunos, meriendas y comidas
Este pan sin gluten en sartén es ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Su textura suave y versátil permite comerlo tanto en el desayuno como en la merienda, relleno de tu queso favorito, mermelada o incluso como acompañamiento de almuerzos y cenas.
También puedes formar un pan grande y rellenarlo con ingredientes salados como jamón, queso, tomate, lechuga o palta, creando un plato completo y delicioso.