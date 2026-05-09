Las milanesas son una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos, especialmente las de carne vacuna. Lo que muchos no tienen en cuenta es que también se pueden preparar con cerdo y quedan igual o mucho más ricas que las clásicas a las que todos recurrimos.
Cómo hacer Milanesas de cerdo con 1 ingrediente secreto: la receta riquísima y crujiente en pocos minutos
Las milanesas de cerdo son una de las recetas más sabrosas y nutritivas para hacer en casa. Se pueden hacer al horno o fritas y llevan un ingrediente secreto
¡Ni de pollo, ni de vaca, ni de pescado! Las milanesas de cerdo se pueden cocinar en el horno o freír en aceite. Además, son perfectas para acompañar con puré de papas, batatas asadas, papas fritas o ensalada, para una versión más saludable.
Para prepararlas, se necesitan ingredientes sencillos como carre de cerdo, huevos, pan rallado, panko y condimentos como ají molido y pimentón. Pero hay un aliño especial que lo cambia todo. ¡Vamos a la receta!
Receta de milanesas de cerdo caseras y crujientes
Ingredientes:
- Ají molido, 2 cdtas.
- Ingrediente especial: Ajo en escamas, 3 cdas.
- Carre de cerdo, 1 kg
- Huevos, 4 unidades
- Harina, c/n
- Mostaza, 1 cda.
- Nuez Moscada, 1 cdta.
- Panko, 200 g
- Pan Rallado, 200 g
- Pimentón, 1 cdta.
Cómo preparar milanesas de cerdo caseras: la receta, paso a paso
- Primero, corta la carne de cerdo en fetas de 1 centímetro de ancho y condimenta con sal, pimienta, nuez moscada y pimentón.
- A continuación, pasa la carne por harina y luego por una mezcla de huevos, mostaza, ají molido y pimienta.
- Luego, apana las milanesas con pan rallado mezclado con panko y ajo en escamas.
- Para terminar, fríe las milanesas de cerdo en abundante aceite hirviendo y seca en papel absorbente. Otra opción es cocinarlas en el horno para obtener una versión más saludable.
Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para hacer la receta de las milanesas de cerdo caseras, una reinvención de la versión tradicional con mucho más sabor, textura y originalidad.