Cómo hacer Milanesas de cerdo con 1 ingrediente secreto: la receta riquísima y crujiente en pocos minutos

¡Ni de pollo, ni de vaca, ni de pescado! Las milanesas de cerdo se pueden cocinar en el horno o freír en aceite. Además, son perfectas para acompañar con puré de papas, batatas asadas, papas fritas o ensalada, para una versión más saludable.

Para prepararlas, se necesitan ingredientes sencillos como carre de cerdo, huevos, pan rallado, panko y condimentos como ají molido y pimentón. Pero hay un aliño especial que lo cambia todo. ¡Vamos a la receta!