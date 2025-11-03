Cómo se hace el Helado de banana casero: la receta en la licuadora con 2 ingredientes y en minutos

Durante el verano, ¿qué mejor que disfrutar de un postre fresco que nos ayude a sobrellevar el calor? La respuesta es clara: todos pensamos en el helado de banana. Por eso, te compartimos una de las recetas más sabrosas y económicas que se prepara en la licuadora.
Es difícil resistirse a un cremoso helado de banana casero, y si le agregas chispas de chocolate o un toque de dulce de leche, ¡se vuelve irresistible! Lejos de lo que muchos creen, preparar esta receta es muy simple.
El secreto está en tener la fruta bien congelada para que, al procesarla en la licuadora con un poco de leche o crema, quede con la textura cremosa y consistente perfecta. Además, el sabor y la suavidad de esta receta no tienen nada que envidiarle a los helados de banana industriales, ¡y mucho menos en costos!
Recetas: helado de banana casero
Ingredientes:
- 1 kilo de bananas
- 1 pocillo de crema de leche o leche
Opcional:
- Dulce de leche
- Chips de chocolate
- Banana en rodajas
Cómo preparar helado de banana en la licuadora, paso a paso
- Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freezer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
- Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
- Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
- Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajas.
Esta receta de helado de banana casero es perfecta para sorprender a tus invitados y familiares durante el verano. Sírvelo después del almuerzo o la cena acompañado de una copita de licor de dulce de leche. ¡Con solo imaginarlo, se me hace agua la boca!