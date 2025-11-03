Cómo se hace el Helado de banana casero: la receta en la licuadora con 2 ingredientes y en minutos

Es difícil resistirse a un cremoso helado de banana casero, y si le agregas chispas de chocolate o un toque de dulce de leche, ¡se vuelve irresistible! Lejos de lo que muchos creen, preparar esta receta es muy simple.

El secreto está en tener la fruta bien congelada para que, al procesarla en la licuadora con un poco de leche o crema, quede con la textura cremosa y consistente perfecta. Además, el sabor y la suavidad de esta receta no tienen nada que envidiarle a los helados de banana industriales, ¡y mucho menos en costos!