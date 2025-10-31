Cómo hacer un Postre de limón 4 tazas: la receta sin horno y lista en menos de 15 minutos

Si buscas recetas rápidas, ricas y sin horno, el postre de limón cuatro tazas se convirtió en una de las opciones más virales del momento. Este dulce cremoso y liviano es perfecto para los días calurosos, ideal para disfrutar después de una comida o como una merienda refrescante.
Su encanto está en la simplicidad: solo necesitas una taza para medir los ingredientes, sin pasos complicados ni utensilios especiales. En cuestión de minutos, puedes preparar una receta suave, con ese toque cítrico que despierta el paladar y enamora a todos.
El resultado es un postre con textura aireada, sabor a limón natural y cuya presentación queda perfecta en vasitos individuales o copas. Además, lleva ingredientes básicos que seguramente ya tienes en casa, lo que lo vuelve una receta económica y práctica.
El postre cuatro tazas de limón es, sin duda, una de las recetas más buscadas del verano 2026: una combinación de frescura, facilidad y sabor irresistible que demuestra que lo simple también puede ser delicioso.
Recetas: cómo hacer el postre de limón 4 tazas y sin horno
Ingredientes (para 6 a 8 porciones):
- 1 taza de leche condensada
- 1 taza de crema de leche o yogur natural
- 1 taza de jugo de limón recién exprimido
- 1 taza de galletas de vainilla molidas
- Ralladura de limón a gusto
Para decorar (opcional):
- Merengue
- Crema batida
- Frutas frescas
Cómo preparar un postre de limón 4 tazas y sin horno, paso a paso
- Primero, en un bowl, mezcla la leche condensada con la crema o el yogur hasta lograr una textura homogénea.
- A continuación, agrega el jugo de limón en forma de hilo sin dejar de revolver hasta que la mezcla espese. Suma la ralladura para darle más aroma y frescura.
- En un molde o pequeños vasitos, coloca una capa de galletas molidas en la base, vierte la mezcla de limón por encima y alisa con una cuchara.
- Para terminar, lleva el postre de limón a la heladera por 10 minutos y decora con merengue, crema o un poco de ralladura antes de servir.
El postre de limón cuatro tazas se puede convertir en una opción más liviana usando yogur descremado con un toque de dulce de leche entre capas. Para prepararlo no necesitas encender el horno ni usar la batidora, es rápido y simple.