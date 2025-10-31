Cómo hacer un Postre de limón 4 tazas: la receta sin horno y lista en menos de 15 minutos

Su encanto está en la simplicidad: solo necesitas una taza para medir los ingredientes, sin pasos complicados ni utensilios especiales. En cuestión de minutos, puedes preparar una receta suave, con ese toque cítrico que despierta el paladar y enamora a todos.

El resultado es un postre con textura aireada, sabor a limón natural y cuya presentación queda perfecta en vasitos individuales o copas. Además, lleva ingredientes básicos que seguramente ya tienes en casa, lo que lo vuelve una receta económica y práctica.