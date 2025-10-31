Palmeritas sin TACC: el snack perfecto, crujiente y libre de gluten con 5 ingredientes

Las palmeritas, también llamadas orejitas, son una de las recetas clásicas de la repostería francesa. Este dulce típico lo podemos encontrar en todos lados: panaderías, pastelerías, almacenes… pero hay muy pocas opciones sin TACC.
Esta receta de palmeritas sin TACC se prepara con premezcla y otros ingredientes económicos que todos tenemos en la alacena. Además, es una alternativa rica para toda la familia, ideal para las personas celíacas.
Recetas: cómo hacer Palmeritas sin TACC
Ingredientes:
- 170 g de premezcla
- 80 g de almidón de maíz
- 1/2 cdta. de sal
- 150 g de margarina
- 125 ml de agua
- Azúcar impalpable, c/n (opcional)
- Azúcar blanca, c/n (opcional)
Cómo preparar la receta de Palmeritas sin TACC, paso a paso
- Primero, en un bowl, coloca la premezcla con el almidón y la sal. Haz un hueco en el centro e incorpora la margarina fría en cubitos y el agua.
- Comienza a integrar los ingredientes con las manos, sin amasar. La idea es que queden pedazos de margarina visibles. Luego, estira la masa sobre la mesada, formando un rectángulo.
- A continuación, dobla la masa como si fuera un librito: lleva el extremo de la derecha hacia la izquierda, y luego el extremo inferior hacia el extremo superior. Estira nuevamente y repite el proceso.
- Lleva la masa a la heladera por 5 minutos y repite el paso anterior. Devuelve a la heladera por 5 minutos más y repite el doblado. Puedes ir agregando almidón si la masa está demasiado pegajosa.
- Para terminar, estira la masa a lo largo y a lo ancho de forma rectangular. Espolvorea azúcar impalpable y enrosca la masa desde los extremos hacia el centro. Luego, corta rodajas de 1 centímetro de grosor.
- Lleva las palmeritas forradas con papel manteca o enmantecada, espolvorea azúcar impalpable o común por encima y cocina en el horno a 200 °C por 15 minutos.
- Para terminar, da vuelta las palmeritas sin TACC, baja el horno a moderado (170 °C) y cocina por 15 minutos más. Deja enfriar y sirve.