Cómo lograr un Budín de zanahoria sabroso: la receta exquisita con 6 ingredientes y fácil de hacer

Esta verdura es ideal para preparar budines, ya que no solo realza el sabor, sino que también permite reducir la cantidad de azúcar en la receta y aporta una humedad única. Si le sumas frutos secos, el resultado es irresistible. Y con glaseado, ni hablar. ¡Manos a la obra!

pan de zanahoria (1) El budín de zanahoria es una receta dulce para el desayuno o la merienda.

Recetas: cómo preparar un Budín de zanahoria

Para hacer un bizcocho de zanahoria mediano, que rinda 10 porciones, necesitas: