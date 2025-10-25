Cómo lograr un Budín de zanahoria sabroso: la receta exquisita con 6 ingredientes y fácil de hacer

La zanahoria es una verdura dulce que se utiliza no solo en ensaladas o guisos, sino también en postres como carrot cake, budines o tortas de frutas. En esta ocasión, te compartimos una de las recetas más fáciles y rápidas para la merienda: un budín húmedo, esponjoso y lleno de sabor.
Esta verdura es ideal para preparar budines, ya que no solo realza el sabor, sino que también permite reducir la cantidad de azúcar en la receta y aporta una humedad única. Si le sumas frutos secos, el resultado es irresistible. Y con glaseado, ni hablar. ¡Manos a la obra!
Recetas: cómo preparar un Budín de zanahoria
Para hacer un bizcocho de zanahoria mediano, que rinda 10 porciones, necesitas:
Ingredientes:
Bizcocho:
- 3 zanahorias
- 200 g de azúcar mascabo
- 200 g de harina común
- 80 g de manteca
- 2 huevos
- 1 cdta. de polvo de hornear
- Frutos secos (opcional)
- 1 cdta. de canela (opcional)
Glaseado (opcional):
- 4 cdas. de azúcar impalpable
- 6 cdtas. de jugo de limón
Cómo preparar la receta de Budín de zanahoria, paso a paso
Bizcocho:
- Primero, ralla, procesa las zanahorias peladas hasta que queden lo más parecidas a un puré. Tamiza los ingredientes secos e intégralos a la zanahoria.
- A continuación, incorpora los huevos batidos y mezcla bien. También, suma la manteca derretida y mezcla nuevamente. Si falta líquido, puedes agregar jugo de naranja o agua hasta que la preparación quede semilíquida.
- Para terminar, lleva la mezcla a una budinera enmantecada y enharinada y hornea el budín de zanahoria en el horno precalentado a 180 °C hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco. Deja enfriar.
Glaseado:
- Para preparar el glaseado del budín de zanahoria, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón.
- Revuelve bien por un rato hasta que tome una consistencia espesa. Si pasado ese tiempo sigue líquido, agrega azúcar según sea necesario.
- Baña el budín con el glaseado de limón y, si quieres, espolvorea una cucharadita de zanahoria rallada.