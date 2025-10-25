Inicio Recetas budín

Cómo lograr un Budín de zanahoria sabroso: la receta exquisita con 6 ingredientes y fácil de hacer

Aprende a hacer un budín de zanahoria húmedo y esponjoso, una de las recetas perfectas para el desayuno o la merienda

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
El budín de zanahoria es una de las recetas más sabrosas para acompañar el mate.

El budín de zanahoria es una de las recetas más sabrosas para acompañar el mate.

La zanahoria es una verdura dulce que se utiliza no solo en ensaladas o guisos, sino también en postres como carrot cake, budines o tortas de frutas. En esta ocasión, te compartimos una de las recetas más fáciles y rápidas para la merienda: un budín húmedo, esponjoso y lleno de sabor.

Esta verdura es ideal para preparar budines, ya que no solo realza el sabor, sino que también permite reducir la cantidad de azúcar en la receta y aporta una humedad única. Si le sumas frutos secos, el resultado es irresistible. Y con glaseado, ni hablar. ¡Manos a la obra!

pan de zanahoria (1)
El bud&iacute;n de zanahoria es una receta dulce para el desayuno o la merienda.

El budín de zanahoria es una receta dulce para el desayuno o la merienda.

Recetas: cómo preparar un Budín de zanahoria

Para hacer un bizcocho de zanahoria mediano, que rinda 10 porciones, necesitas:

Ingredientes:

Bizcocho:

  • 3 zanahorias
  • 200 g de azúcar mascabo
  • 200 g de harina común
  • 80 g de manteca
  • 2 huevos
  • 1 cdta. de polvo de hornear
  • Frutos secos (opcional)
  • 1 cdta. de canela (opcional)

Glaseado (opcional):

  • 4 cdas. de azúcar impalpable
  • 6 cdtas. de jugo de limón
Bizcocho de zanahoria _20250801_000913_0000
El bud&iacute;n de zanahoria es h&uacute;medo, sabroso y esponjoso.

El budín de zanahoria es húmedo, sabroso y esponjoso.

Cómo preparar la receta de Budín de zanahoria, paso a paso

Bizcocho:

  1. Primero, ralla, procesa las zanahorias peladas hasta que queden lo más parecidas a un puré. Tamiza los ingredientes secos e intégralos a la zanahoria.
  2. A continuación, incorpora los huevos batidos y mezcla bien. También, suma la manteca derretida y mezcla nuevamente. Si falta líquido, puedes agregar jugo de naranja o agua hasta que la preparación quede semilíquida.
  3. Para terminar, lleva la mezcla a una budinera enmantecada y enharinada y hornea el budín de zanahoria en el horno precalentado a 180 °C hasta que al introducir un palillo en el centro, este salga seco. Deja enfriar.

Glaseado:

  1. Para preparar el glaseado del budín de zanahoria, mezcla el azúcar impalpable con el jugo de limón.
  2. Revuelve bien por un rato hasta que tome una consistencia espesa. Si pasado ese tiempo sigue líquido, agrega azúcar según sea necesario.
  3. Baña el budín con el glaseado de limón y, si quieres, espolvorea una cucharadita de zanahoria rallada.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar