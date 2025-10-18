Cómo hacer Pionono salado argentino con atún y mayonesa: la receta riquísima y con 5 ingredientes

El pionono de atún es una de las recetas ideales para el Día de la Madre, perfecta para agasajar con un bocado fresco, sabroso y fácil de preparar. Su combinación de sabor y textura lo convierte en una opción práctica para compartir en familia, ya sea como entrada, plato principal o para una comida ligera durante la celebración.
Con su masa suave y su relleno cremoso, el pionono de atún arrollado se destaca por su versatilidad y simplicidad. Solo necesitas el clásico bizcocho dulce, que puedes hacerlo casero, y una mezcla de atún, mayonesa, morrón y otros ingredientes a gusto.
Recetas: cómo hacer un pionono casero
Ingredientes:
- 40 g de azúcar
- 4 huevos
- 1 cda. de esencia de vainilla
- 40 g de harina
- 1 cda. de miel
- 1/2 cda. de sal fina
Procedimiento:
- Primero, bate los huevos con el azúcar y la miel hasta lograr el punto letra. Luego, agrega sal y esencia de vainilla.
- A continuación, tamiza la harina e integra a la preparación anterior, dentro de la batidora a baja velocidad.
- Después, lleva la masa a una placa de 50 por 30 centímetros, aproximadamente, forrada con papel manteca y enmantecada.
- Cocina en el horno a 190 °C por 8 minutos. Retira y desmolda inmediatamente sobre una rejilla. Cuando enfríe, retira el papel.
- Por último, conserva el pionono casero en un lugar fresco y seco. De lo contrario, puedes rellenarlo y enrollarlo (reserva envuelto en papel film).
Recetas: ingredientes para hacer pionono de atún arrollado
- 1 pionono (se puede comprar o hacerlo casero)
- 2 latas de atún al natural
- 4 cdas. de mayonesa o queso crema
- 1 pimiento morrón
- 2 huevos (opcional)
- Aceitunas (opcional)
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento:
- Primero, pon a asar un pimiento morrón en una de las hornallas hasta que quede tierno y la cáscara se ponga negra. También, cocina los huevos para que queden duros (opcional).
- A continuación, escurre bien el líquido de las latas de atún y colócalo en un bowl grande. Agrega la mayonesa o el queso crema y salpimienta. Mezcla bien.
- Si vas a agregar aceitunas, córtalas en rodajas, retirándole el carozo. Añádelas a la preparación anterior.
- Cuándo el pimiento morrón esté listo, retírale la piel y córtalo en tiras y luego en cuadrados. También, pica el huevo. Suma los dos ingredientes a la mezcla y forma una pasta homogénea.
- Ahora, extiende el pionono sobre una superficie plana, como la mesada. Distribuye la preparación del relleno de atún sobre el mismo, cubriéndolo por completo. Enrolla en pionono con el relleno de forma firme.
- Por último, corta los extremos del pionono de atún arrollado. Para servir, corta en rodajas de aproximadamente 2 centímetros de grosor.