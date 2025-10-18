Receta sin horno: el secreto del pan italiano fácil y versátil que podés preparar en casa

Las piadinas italianas son una de esas recetas sin horno que resumen la esencia de la cocina tradicional. Este pan plano, delgado y flexible, típico de la región de Romaña, se prepara directamente en una sartén o plancha, y se convierte en la base ideal para una gran variedad de rellenos: desde quesos y embutidos hasta vegetales frescos y salsas caseras.
Considerada en sus orígenes el pan de los campesinos, la piadina se elaboraba con ingredientes simples como harina, agua y grasa, ya fuera manteca o aceite. Con el tiempo, este plato humilde se transformó en un símbolo de la comida callejera italiana, valorado por su sabor auténtico y su versatilidad.
Hoy, las piadinas siguen siendo una de las recetas más populares sin horno, elegidas por quienes buscan preparar un pan rápido, casero y lleno de historia.
Recetas: cómo preparar piadinas italianas sin horno
Ingredientes:
- 500 g de harina 0000
- 70 g de manteca (o 50 ml de aceite de oliva)
- 200 ml. de agua tibia
- 1 cdta. de sal
- 1/2 cdta. de bicarbonato de sodio (opcional)
Las cantidades de los ingredientes rinden para 4 porciones.
Cómo preparar piadinas italianas, el pan plano sin horno
Te dejamos el paso a paso para elaborar la receta:
- Primero, en un bowl grande, coloca la harina, la sal y el bicarbonato. Agrega la manteca a temperatura ambiente (o el aceite) y mezcla con los dedos hasta integrar.
- A continuación, incorpora el agua tibia de a poco y amasa hasta obtener una masa suave y homogénea. Cubre con un repasador y deja reposar 30 minutos.
- Pasado ese tiempo, divide la masa en 6 bollitos y estíralos con un bolillo en forma de discos finos, de unos 20 cm. de diámetro.
- Calienta una sartén a fuego medio y cocina cada piadina por 1 a 2 minutos de cada lado. Cuando aparezcan burbujas y manchas doradas, ya están listas.
- Sirve las piadinas calientes, dobladas y enrolladas, con el relleno que quieras: queso, jamón crudo y rúcula o tomate, jamón y queso.