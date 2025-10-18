Receta sin horno: el secreto del pan italiano fácil y versátil que podés preparar en casa

Considerada en sus orígenes el pan de los campesinos, la piadina se elaboraba con ingredientes simples como harina, agua y grasa, ya fuera manteca o aceite. Con el tiempo, este plato humilde se transformó en un símbolo de la comida callejera italiana, valorado por su sabor auténtico y su versatilidad.

Hoy, las piadinas siguen siendo una de las recetas más populares sin horno, elegidas por quienes buscan preparar un pan rápido, casero y lleno de historia.