Receta sin horno: el secreto del pan italiano fácil y versátil que podés preparar en casa

Tradición y sabor en una de las recetas sin horno más simples: el pan italiano que se cocina en sartén

Antonella Prandina
Las piadinas italianas son un tipo de pan casero sin horno, ideal para preparar muchas recetas.

Las piadinas italianas son una de esas recetas sin horno que resumen la esencia de la cocina tradicional. Este pan plano, delgado y flexible, típico de la región de Romaña, se prepara directamente en una sartén o plancha, y se convierte en la base ideal para una gran variedad de rellenos: desde quesos y embutidos hasta vegetales frescos y salsas caseras.

Considerada en sus orígenes el pan de los campesinos, la piadina se elaboraba con ingredientes simples como harina, agua y grasa, ya fuera manteca o aceite. Con el tiempo, este plato humilde se transformó en un símbolo de la comida callejera italiana, valorado por su sabor auténtico y su versatilidad.

La piadina italiana es un tipo de pan que se prepara en la sartén y sirve para preparar muchas recetas.

Hoy, las piadinas siguen siendo una de las recetas más populares sin horno, elegidas por quienes buscan preparar un pan rápido, casero y lleno de historia.

Recetas: cómo preparar piadinas italianas sin horno

Ingredientes:

  • 500 g de harina 0000
  • 70 g de manteca (o 50 ml de aceite de oliva)
  • 200 ml. de agua tibia
  • 1 cdta. de sal
  • 1/2 cdta. de bicarbonato de sodio (opcional)

Las cantidades de los ingredientes rinden para 4 porciones.

Las piadinas pueden rellenarse con jamón crudo, queso y rúcula.

Cómo preparar piadinas italianas, el pan plano sin horno

Te dejamos el paso a paso para elaborar la receta:

  1. Primero, en un bowl grande, coloca la harina, la sal y el bicarbonato. Agrega la manteca a temperatura ambiente (o el aceite) y mezcla con los dedos hasta integrar.
  2. A continuación, incorpora el agua tibia de a poco y amasa hasta obtener una masa suave y homogénea. Cubre con un repasador y deja reposar 30 minutos.
  3. Pasado ese tiempo, divide la masa en 6 bollitos y estíralos con un bolillo en forma de discos finos, de unos 20 cm. de diámetro.
  4. Calienta una sartén a fuego medio y cocina cada piadina por 1 a 2 minutos de cada lado. Cuando aparezcan burbujas y manchas doradas, ya están listas.
  5. Sirve las piadinas calientes, dobladas y enrolladas, con el relleno que quieras: queso, jamón crudo y rúcula o tomate, jamón y queso.

