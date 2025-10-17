Inicio Recetas Dieta
Dieta para bajar de peso: cómo hacer flamiche, la tarta de puerros cremosa y riquísima

Típica de la cocina francesa, es una de las recetas perfectas para incluir en la dieta. La tarta de puerros ayuda a bajar de peso

Antonella Prandina
Flamiche, la tarta de puerros cremosa y sabrosa para incluir en la dieta. Foto: gentileza La chef A.

La flamiche es una de las recetas clásicas de Picardía, una de las grandes regiones agrícolas del norte de Francia. Se trata de una tarta elaborada con puerros y con un relleno cremoso y suave. Por su sabor y liviandad, se ha convertido en una opción ideal para quienes siguen una dieta para bajar de peso.

Lo bueno de la tarta salada de puerros es que se puede comer caliente o fría y es perfecta para disfrutar en el almuerzo o un brunch ligero. Incluso, muchas personas la preparan para llevarla al trabajo o al colegio.

Además de ser fácil de preparar, su bajo contenido calórico convierte esta tarta en una excelente aliada para adelgazar de forma saludable y sin resignar el sabor.

flamiche o tarta de puerros (1)
La flamiche es una tarta de puerros cremosa y perfecta para incluir en la dieta para bajar de peso. Foto: gentileza thecoeliacsrevenge.

Receta para bajar de peso: flamiche, la tarta salada gourmet

Ingredientes:

  • 1 masa quebrada (puede ser casera o comprada)
  • 3-4 puerros grandes (solo la parte blanca)
  • 30 g de mantequilla
  • 2 huevos
  • 200 ml. de crema espesa
  • 100 g de queso rallado (opcional)
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
flamiche o tarta de puerros
La tarta de puerros es una receta rica y sencilla para el almuerzo saludable. Foto: gentileza oliviascuisine.

Cómo preparar la receta de flamiche, la tarta salada gourmet

  1. Primero, lava los puerros y córtalos en rodajas finas. Usa solo la parte blanca.
  2. A continuación, en una sartén, derrite la manteca a fuego medio y agrega los puerros. Condimenta con sal y cocina lentamente por 15 minutos.
  3. Precalienta el horno a 180 °C. Extiende la masa quebrada sobre un molde para tarta, pincha la base con un tenedor y cocina por 10 minutos.
  4. En un bowl, bate los huevos con la crema espesa y agrega sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  5. Agrega los puerros cocidos y el queso a la mezcla de huevos y crema.
  6. Vierte el relleno sobre la base de masa y alisa la superficie con una espátula. Hornea durante 30 minutos, hasta que quede dorada.
  7. Para terminar, deja reposar la tarta durante 5 minutos antes de desmoldar. Sirve la flamiche caliente, templada o fría, acompañada de ensalada verde.

