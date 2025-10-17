Dieta para bajar de peso: cómo hacer flamiche, la tarta de puerros cremosa y riquísima

La flamiche es una de las recetas clásicas de Picardía, una de las grandes regiones agrícolas del norte de Francia. Se trata de una tarta elaborada con puerros y con un relleno cremoso y suave. Por su sabor y liviandad, se ha convertido en una opción ideal para quienes siguen una dieta para bajar de peso.
Lo bueno de la tarta salada de puerros es que se puede comer caliente o fría y es perfecta para disfrutar en el almuerzo o un brunch ligero. Incluso, muchas personas la preparan para llevarla al trabajo o al colegio.
Además de ser fácil de preparar, su bajo contenido calórico convierte esta tarta en una excelente aliada para adelgazar de forma saludable y sin resignar el sabor.
Receta para bajar de peso: flamiche, la tarta salada gourmet
Ingredientes:
- 1 masa quebrada (puede ser casera o comprada)
- 3-4 puerros grandes (solo la parte blanca)
- 30 g de mantequilla
- 2 huevos
- 200 ml. de crema espesa
- 100 g de queso rallado (opcional)
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Cómo preparar la receta de flamiche, la tarta salada gourmet
- Primero, lava los puerros y córtalos en rodajas finas. Usa solo la parte blanca.
- A continuación, en una sartén, derrite la manteca a fuego medio y agrega los puerros. Condimenta con sal y cocina lentamente por 15 minutos.
- Precalienta el horno a 180 °C. Extiende la masa quebrada sobre un molde para tarta, pincha la base con un tenedor y cocina por 10 minutos.
- En un bowl, bate los huevos con la crema espesa y agrega sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Agrega los puerros cocidos y el queso a la mezcla de huevos y crema.
- Vierte el relleno sobre la base de masa y alisa la superficie con una espátula. Hornea durante 30 minutos, hasta que quede dorada.
- Para terminar, deja reposar la tarta durante 5 minutos antes de desmoldar. Sirve la flamiche caliente, templada o fría, acompañada de ensalada verde.