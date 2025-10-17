Dieta para bajar de peso: cómo hacer flamiche, la tarta de puerros cremosa y riquísima

Lo bueno de la tarta salada de puerros es que se puede comer caliente o fría y es perfecta para disfrutar en el almuerzo o un brunch ligero. Incluso, muchas personas la preparan para llevarla al trabajo o al colegio.

Además de ser fácil de preparar, su bajo contenido calórico convierte esta tarta en una excelente aliada para adelgazar de forma saludable y sin resignar el sabor.