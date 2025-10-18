Alfredo Berti: "El partido de Independiente Rivadavia con River será histórico"

"Pudimos descontar y sobre el final casi lo empatamos. Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene", agregó el santafesino.

Alfredo Berti opinó del choque Independiente Rivadavia vs. River Plate

Sobre el encuentro ante River Plate, por la semifinal de la Copa Argentina, opinó: "Va ser un partido mata a mata, es un encuentro de vital importancia para nosotros. Independiente Rivadavia no estuvo nunca en esta instancia, será un partido histórico que nos permitiría llegar a la final de la Copa Argentina"

"Nos vamos a preparar de la mejor manera para llegar muy bien a ese partido, sabemos que vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del fútbol argentino", afirmó el ex volante.

Embed - Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia habló tras la derrota ante Banfield

La ausencia del capitán Sebastián Villa

Alfredo Berti se refirió al delantero Sebastián Villa en Independiente Rivadavia, que no pudo jugar por la expulsión que sufrió ante Godoy Cruz. "Es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y cualquier equipo sentiría su ausencia", dijo.

Embed - Alfredo Berti y el partido de Independiente Rivadavia con River por la semifinal de la copa Argentin

Independiente Rivadavia tras la derrota ante Banfield está metido en lo que será el choque ante River, en el estadio Mario Alberto kempes, de Córdoba, en el partido que le permitiría llegar a la final de la Copa Argentina.