Alfredo Berti: "El partido de Independiente Rivadavia con River será histórico"

Alfredo Berti, el DT de Independiente Rivadavia, tras la caída con Banfield se refirió al choque ante River Plate, por una de las semifinales de la Copa Argentina

Omar Romero
Omar Romero
El DT de Independiente Rivadavia., Alfredo Berti, habló de la derrota con Banfield y del choque ante River por la semifinal de la Copa Argentina.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, tras la derrota por 2 a 1 ante Banfield en el Gargantini de este sábado se mostró amargado por el resultado. El DT además se refirió al choque ante River Plate, por una de las semifinales de la Copa Argentina, que se jugará el próximo viernes 24 desde las 22.10, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Alfredo Berti- entrenador de Independiente Rivadavia.
Alfredo Berti, el DT de Independiente Rivadavia, se fue amargado por la derrota ante Banfield en el Gargantini.

Con respecto al análisis del cotejo ante Banfield, admitió: "Fue un partido de accidentado de pocas llegadas, ellos fueron certeros, nos convirtieron en el final del primer tiempo y en el inicio del complemento, nosotros tuvimos algunas situaciones de gol para abrir el marcador, tuvimos desatenciones que las pagamos caro".

"Pudimos descontar y sobre el final casi lo empatamos. Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene", agregó el santafesino.

Alfredo Berti opinó del choque Independiente Rivadavia vs. River Plate

Sobre el encuentro ante River Plate, por la semifinal de la Copa Argentina, opinó: "Va ser un partido mata a mata, es un encuentro de vital importancia para nosotros. Independiente Rivadavia no estuvo nunca en esta instancia, será un partido histórico que nos permitiría llegar a la final de la Copa Argentina"

"Nos vamos a preparar de la mejor manera para llegar muy bien a ese partido, sabemos que vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del fútbol argentino", afirmó el ex volante.

La ausencia del capitán Sebastián Villa

Alfredo Berti se refirió al delantero Sebastián Villa en Independiente Rivadavia, que no pudo jugar por la expulsión que sufrió ante Godoy Cruz. "Es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino y cualquier equipo sentiría su ausencia", dijo.

Independiente Rivadavia tras la derrota ante Banfield está metido en lo que será el choque ante River, en el estadio Mario Alberto kempes, de Córdoba, en el partido que le permitiría llegar a la final de la Copa Argentina.

