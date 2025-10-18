No te pierdas en Netflix la película que marcó toda una generación y sigue siendo un clásico del cine

Volver al futuro, la icónica saga dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, sigue conquistando generaciones. La primera película, estrenada en 1985, combina acción, comedia y viajes en el tiempo, y actualmente está disponible en Netflix, dentro del catálogo de series y películas más vistas.
La película recibió un Premio Oscar a Mejores efectos sonoros y ha sido aclamada por su guion ingenioso y las actuaciones memorables de sus protagonistas. Críticas recientes destacan su humor, emoción y optimismo, catalogándola como un clásico imprescindible de los 80.
Con Volver al futuro ahora en Netflix, los fanáticos pueden revivir la magia de Marty McFly y el Dr. Emmett Brown, mientras los nuevos espectadores descubren por qué esta película sigue siendo una de las más queridas en la historia del cine.
Netflix: de qué trata la película Volver al futuro
La sinopsis oficial de la película Volver al futuro versa: “Tras viajar por accidente en un DeLorean convertido en máquina del tiempo, Marty McFly debe asegurarse de que sus padres se enamoren para volver al futuro”.
El adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) es amigo de Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd), un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.
Netflix: tráiler de la película Volver al futuro
Reparto de Volver al futuro, película de Netflix
- Michael J. Fox (Marty McFly)
- Christopher Lloyd (Emmett Brown)
- Lea Thompson (Lorraine Baines)
- Crispin Glover (George McFly)
- Thomas F. Wilson (Biff Tannen)
- Claudia Wells (Jennifer Parker)
- Marc McClure (Dave McFly)
- Wendie Jo Sperber (Linda McFly)
El accidente que casi le cuesta la vida al protagonista de la película Volver al Futuro, Michael J. Fox
Volver al futuro es una trilogía icónica del cine de ciencia ficción y aventuras que sigue las increíbles peripecias de Marty McFly y el excéntrico Dr. Emmett Brown a través del tiempo. La primera película, estrenada en 1985, muestra a Marty viajando accidentalmente al pasado y tratando de asegurar que sus padres se conozcan para no desaparecer.
La segunda entrega, de 1989, lo lleva al futuro y a realidades alternas, mientras intenta corregir problemas temporales causados por él mismo. Finalmente, Volver al futuro III (1990) traslada la acción al Viejo Oeste, donde Marty debe rescatar al Dr. Brown y enfrentarse a peligros del siglo XIX.
Durante el rodaje de esta última película, Michael J. Fox, quien interpreta a Marty McFly, vivió un momento de verdadero peligro. En una escena en la que su personaje es ahorcado por Buford Tannen, el actor decidió no usar doble de riesgo. Colocado sobre una caja, un error hizo que la cuerda se apretara realmente alrededor de su cuello, bloqueando temporalmente la arteria carótida y provocándole pérdida de conocimiento. Afortunadamente, el director y el equipo pudieron detener la escena a tiempo y liberarlo.
Dónde ver la película Volver al futuro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Volver al futuro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Volver al futuro se puede ver en Netflix.
- España: la película Volver al futuro se puede ver en Netflix.