No te pierdas en Netflix la película que marcó toda una generación y sigue siendo un clásico del cine

La sinopsis oficial de la película Volver al futuro versa: “Tras viajar por accidente en un DeLorean convertido en máquina del tiempo, Marty McFly debe asegurarse de que sus padres se enamoren para volver al futuro”.

volver al futuro (1) En Volver al futuro, un joven viaja al pasado y debe asegurarse de que sus padres se conozcan.

El adolescente Marty McFly (Michael J. Fox) es amigo de Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd), un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.

Reparto de Volver al futuro, película de Netflix

Michael J. Fox (Marty McFly)

Christopher Lloyd (Emmett Brown)

Lea Thompson (Lorraine Baines)

Crispin Glover (George McFly)

Thomas F. Wilson (Biff Tannen)

Claudia Wells (Jennifer Parker)

Marc McClure (Dave McFly)

Wendie Jo Sperber (Linda McFly)

El accidente que casi le cuesta la vida al protagonista de la película Volver al Futuro, Michael J. Fox

Volver al futuro es una trilogía icónica del cine de ciencia ficción y aventuras que sigue las increíbles peripecias de Marty McFly y el excéntrico Dr. Emmett Brown a través del tiempo. La primera película, estrenada en 1985, muestra a Marty viajando accidentalmente al pasado y tratando de asegurar que sus padres se conozcan para no desaparecer.

La segunda entrega, de 1989, lo lleva al futuro y a realidades alternas, mientras intenta corregir problemas temporales causados por él mismo. Finalmente, Volver al futuro III (1990) traslada la acción al Viejo Oeste, donde Marty debe rescatar al Dr. Brown y enfrentarse a peligros del siglo XIX.

Volver al futuro.jpg Durante el rodaje de la tercera película, Michael J. Fox sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida.

Durante el rodaje de esta última película, Michael J. Fox, quien interpreta a Marty McFly, vivió un momento de verdadero peligro. En una escena en la que su personaje es ahorcado por Buford Tannen, el actor decidió no usar doble de riesgo. Colocado sobre una caja, un error hizo que la cuerda se apretara realmente alrededor de su cuello, bloqueando temporalmente la arteria carótida y provocándole pérdida de conocimiento. Afortunadamente, el director y el equipo pudieron detener la escena a tiempo y liberarlo.

