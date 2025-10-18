Inicio Series y películas Netflix
El drama psicológico de Netflix que nadie puede dejar de ver y ya es furor en 2025

Entre las series y películas más populares de Netflix, este drama colombiano se gana todos los elogios

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Laura Londoño y Carmen Villalobos son las protagonistas de este drama de Netflix.

Entre las series y películas más vistas de Netflix, destaca una producción colombiana que combina drama psicológico y thriller con una trama inquietante y atrapante. Estrenada el 24 de septiembre de 2025, cuenta con 20 capítulos llenos de tensión y misterio, logrando posicionarse entre las favoritas del público y alcanzando el puesto N.º 7 en el ranking de TV hoy.

Creada por Lina Uribe y Darío Venegas, La huésped ofrece un relato intenso que explora los secretos, la manipulación y las emociones más oscuras de sus personajes. Con un reparto de alto vuelo, liderado por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day, se consolida como una de las propuestas más potentes del año en la plataforma.

Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan la serie La huésped en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La huésped

La sinopsis de la serie La huésped versa: “Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones”.

La huésped es un thriller psicológico con una historia llena de secretos.

La huésped centra su trama en la vida de Silvia (Laura Londoño), una mujer que lucha con la adicción de su hija a las anfetaminas y con la crisis matrimonial, afectada por una infidelidad. Por suerte llegó a su vida Sonia (Carmen Villalobos), una mujer que conoció semana atrás y con la que comienza a tener algo más que una simple amistad. El problema son las intenciones con la que Sonia llega a su vida.

Netflix: tráiler de la serie La huésped

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La huésped, serie de Netflix

  • Carmen Villalobos (Sonia)
  • Laura Londoño (Silvia)
  • Jason Day (Lorenzo)
  • Margarita Muñoz
  • Andrés Suárez
  • Kami Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Miguel González

Dónde ver la serie La huésped, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La huésped se puede ver en Netflix.

