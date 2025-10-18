El drama psicológico de Netflix que nadie puede dejar de ver y ya es furor en 2025

Creada por Lina Uribe y Darío Venegas, La huésped ofrece un relato intenso que explora los secretos, la manipulación y las emociones más oscuras de sus personajes. Con un reparto de alto vuelo, liderado por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day, se consolida como una de las propuestas más potentes del año en la plataforma.

netflix-la-huesped-serie-esteno Laura Londoño y Carmen Villalobos protagonizan la serie La huésped en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La huésped

La sinopsis de la serie La huésped versa: “Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones”.