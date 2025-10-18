Entre las series y películas más vistas de Netflix, destaca una producción colombiana que combina drama psicológico y thriller con una trama inquietante y atrapante. Estrenada el 24 de septiembre de 2025, cuenta con 20 capítulos llenos de tensión y misterio, logrando posicionarse entre las favoritas del público y alcanzando el puesto N.º 7 en el ranking de TV hoy.
El drama psicológico de Netflix que nadie puede dejar de ver y ya es furor en 2025
Entre las series y películas más populares de Netflix, este drama colombiano se gana todos los elogios
Creada por Lina Uribe y Darío Venegas, La huésped ofrece un relato intenso que explora los secretos, la manipulación y las emociones más oscuras de sus personajes. Con un reparto de alto vuelo, liderado por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day, se consolida como una de las propuestas más potentes del año en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La huésped
La sinopsis de la serie La huésped versa: “Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones”.
La huésped centra su trama en la vida de Silvia (Laura Londoño), una mujer que lucha con la adicción de su hija a las anfetaminas y con la crisis matrimonial, afectada por una infidelidad. Por suerte llegó a su vida Sonia (Carmen Villalobos), una mujer que conoció semana atrás y con la que comienza a tener algo más que una simple amistad. El problema son las intenciones con la que Sonia llega a su vida.
Netflix: tráiler de la serie La huésped
Reparto de La huésped, serie de Netflix
- Carmen Villalobos (Sonia)
- Laura Londoño (Silvia)
- Jason Day (Lorenzo)
- Margarita Muñoz
- Andrés Suárez
- Kami Zea
- Alejandro Del Castillo
- Miguel González
Dónde ver la serie La huésped, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
- España: la serie La huésped se puede ver en Netflix.