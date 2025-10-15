Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película de deseo y tentación que detonó la pantalla y es de las más ardientes del 2025

Esta película de Netflix de drama y romance apasionado, está volviendo locos a los usuarios que la eligieron entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Svenja Jung  y Theo Trebs son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Si hay un drama romántico que llegó este 2025 a la plataforma de Netflix y te dejará con la boca abierta, esa es la película Caerás, que presenta una historia atrapante, de deseo casi prohibido y traición más que dolorosa.

Se trata de una película alemana que está teniendo muy buena cantidad de reproducciones desde que se sumó el catálogo hace poco y es un éxito mundial.

Escrita por Stefanie Sycholy y dirigida por Sherry Hormann, Caerás es una de esas historias de amor que lo tienen todo: deseo profundo, engaño y mucho misterio.

Liderando un gran reparto y brillando entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, la actriz Svenja Jung lleva a los usuarios a un viaje de pasión desenfrenada, que termina de una manera inesperada, pero para muchos previsible, lo que le valió a esta entrega críticas mixtas por parte de la crítica.

El estreno de esta propuesta en la plataforma de Netflix fue a fines de agosto de 2025 y dura 1 hora y 43 minutos.

La película de Netflix llegó en agosto de 2025 a Netflix y rápidamente se convirtió en un éxito.

Netflix: de qué trata la película Caerás

La trama de la película tiene en el centro de la escena a Lilí (Svenja Jung), una mujer que no ve con buenos ojos y desconfía de Manu (Víctor Meutelet), un francés que es la nueva pareja de su hermana Valeria (Tijan Marei). A la vez, Tom (Theo Trebs), un desconocido para ella, irrumpe en su vida y rápidamente comienza a mantener un tórrido romance. Pero lo que no sabe Lili, es lo peligroso que fue caer en las garras del deseo de ese apuesto muchacho.

El deseo y tentación están presentes todo el tiempo en esta película de Netflix.

Reparto de Caerás, película de Netflix

  • Svenja Jung (Lilli)
  • Theo Trebs (Tom)
  • Tijan Marei (Valeria)
  • Thomas Kretschmann (Nick)
  • Victor Meutelet (Manu)
  • Antje Traue (Bea)
  • Lucía Barrado (Girasol)
  • Anton Kostov (Juan)

Netflix: tráiler de la película Caerás

Embed - Fall for Me | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película Caerás, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Caerás se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Fall for me se puede ver en Netflix.
  • España: la película Caerás se puede ver en Netflix.

