Si hay un drama romántico que llegó este 2025 a la plataforma de Netflix y te dejará con la boca abierta, esa es la película Caerás, que presenta una historia atrapante, de deseo casi prohibido y traición más que dolorosa.
Netflix: la película de deseo y tentación que detonó la pantalla y es de las más ardientes del 2025
Esta película de Netflix de drama y romance apasionado, está volviendo locos a los usuarios que la eligieron entre todas las series y películas
Se trata de una película alemana que está teniendo muy buena cantidad de reproducciones desde que se sumó el catálogo hace poco y es un éxito mundial.
Escrita por Stefanie Sycholy y dirigida por Sherry Hormann, Caerás es una de esas historias de amor que lo tienen todo: deseo profundo, engaño y mucho misterio.
Liderando un gran reparto y brillando entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, la actriz Svenja Jung lleva a los usuarios a un viaje de pasión desenfrenada, que termina de una manera inesperada, pero para muchos previsible, lo que le valió a esta entrega críticas mixtas por parte de la crítica.
El estreno de esta propuesta en la plataforma de Netflix fue a fines de agosto de 2025 y dura 1 hora y 43 minutos.
Netflix: de qué trata la película Caerás
La trama de la película tiene en el centro de la escena a Lilí (Svenja Jung), una mujer que no ve con buenos ojos y desconfía de Manu (Víctor Meutelet), un francés que es la nueva pareja de su hermana Valeria (Tijan Marei). A la vez, Tom (Theo Trebs), un desconocido para ella, irrumpe en su vida y rápidamente comienza a mantener un tórrido romance. Pero lo que no sabe Lili, es lo peligroso que fue caer en las garras del deseo de ese apuesto muchacho.
Reparto de Caerás, película de Netflix
- Svenja Jung (Lilli)
- Theo Trebs (Tom)
- Tijan Marei (Valeria)
- Thomas Kretschmann (Nick)
- Victor Meutelet (Manu)
- Antje Traue (Bea)
- Lucía Barrado (Girasol)
- Anton Kostov (Juan)
Netflix: tráiler de la película Caerás
Dónde ver la película Caerás, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Caerás se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Fall for me se puede ver en Netflix.
- España: la película Caerás se puede ver en Netflix.