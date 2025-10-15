Netflix: la película de deseo y tentación que detonó la pantalla y es de las más ardientes del 2025

Liderando un gran reparto y brillando entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, la actriz Svenja Jung lleva a los usuarios a un viaje de pasión desenfrenada, que termina de una manera inesperada, pero para muchos previsible, lo que le valió a esta entrega críticas mixtas por parte de la crítica.

El estreno de esta propuesta en la plataforma de Netflix fue a fines de agosto de 2025 y dura 1 hora y 43 minutos.

Netflix: de qué trata la película Caerás

La trama de la película tiene en el centro de la escena a Lilí (Svenja Jung), una mujer que no ve con buenos ojos y desconfía de Manu (Víctor Meutelet), un francés que es la nueva pareja de su hermana Valeria (Tijan Marei). A la vez, Tom (Theo Trebs), un desconocido para ella, irrumpe en su vida y rápidamente comienza a mantener un tórrido romance. Pero lo que no sabe Lili, es lo peligroso que fue caer en las garras del deseo de ese apuesto muchacho.

netflix-pelicula-caeras El deseo y tentación están presentes todo el tiempo en esta película de Netflix.

Reparto de Caerás, película de Netflix

Svenja Jung (Lilli)

Theo Trebs (Tom)

Tijan Marei (Valeria)

Thomas Kretschmann (Nick)

Victor Meutelet (Manu)

Antje Traue (Bea)

Lucía Barrado (Girasol)

Anton Kostov (Juan)

Netflix: tráiler de la película Caerás

