Netflix renueva constantemente un catálogo de series y películas, repleto de éxitos para todos los gustos. Una serie acaba de sumar una nueva temporada a la plataforma, y con una historia que no te das respiro en ningún momento, con apenas 6 capítulos, se posiciona como una de las ofertas más elegidas de la actualidad: Alice in Borderland.
Acaba de llegar a Netflix y promete ser una de las series del año
La serie se estrenó hace menos de un mes y lleva tiempo posicionada como una de las ofertas más reproducidas de Netflix a nivel mundial
El amor de los suscriptores de Netflix por las series y películas provenientes de producciones asiáticas, continúa más en alza que nunca, y es que la plataforma cada vez se nutre más de este tipo de historias que se especializan en dramas. Esta serie es una mezcla perfecta de drama, suspenso y ciencia ficción, llevándolo a otro nivel y siendo una joya tan grande que es comparada con El Juego del Calamar.
Netflix acaba de sumar la tercera temporada de esta serie coreana, que está basado en un reconocido cómic asiático y que tiene parte de inspiración en Alicia en el país de las maravillas. Tras 2 temporadas que fueron sumamente exitosas en el catálogo de series y películas, esta tercera parte llegaba para darle punto final a una de las historias más recomendadas de los últimos 10 años.
No solo se trata de una serie exitosa entre los amantes de las series y películas coreanas, sino también entre los suscriptores de Netflix fanáticos de esos relatos que combinan drama, con acción y suspenso. La crítica se ha sacado el sombrero con esta nueva parte que llega a conquistar el catálogo de series y película, pero en cambio, la gente ha sido un tanto crítica, prefiriendo las 2 temporadas anteriores.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2019, y desde entonces, es considerada como una de las mejores ofertas coreanas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Alice in Borderland
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que arrasa con su tercera temporada, Alice in borderland centra su historia en: "Un fanático de los videojuegos y sus dos amigos aparecen en una realidad paralela de Tokio, donde deben superar una serie de sádicos juegos para mantenerse con vida".
Con tan solo un par de semanas en el catálogo de series y películas de Netflix, esta serie ya rankea como una de las mejores y más elegidas.
Reparto de Alice in Borderland serie de Netflix
- Kento Yamazaki como Ryhei Arisu
- Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi
- Keita Machida como Daikichi Karube
- Yki Morinaga como Chta Segawa
- Nijir Murakami como Shuntar Chishiya
Dónde ver la serie Alice in Borderland, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Alice in Borderland se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Alice in Borderland se puede ver en Netflix.
- España: Alice in Borderland se puede ver en Netflix.