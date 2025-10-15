Acaba de llegar a Netflix y promete ser una de las series del año

No solo se trata de una serie exitosa entre los amantes de las series y películas coreanas, sino también entre los suscriptores de Netflix fanáticos de esos relatos que combinan drama, con acción y suspenso. La crítica se ha sacado el sombrero con esta nueva parte que llega a conquistar el catálogo de series y película, pero en cambio, la gente ha sido un tanto crítica, prefiriendo las 2 temporadas anteriores.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2019, y desde entonces, es considerada como una de las mejores ofertas coreanas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Alice in Borderland

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que arrasa con su tercera temporada, Alice in borderland centra su historia en: "Un fanático de los videojuegos y sus dos amigos aparecen en una realidad paralela de Tokio, donde deben superar una serie de sádicos juegos para mantenerse con vida".

Con tan solo un par de semanas en el catálogo de series y películas de Netflix, esta serie ya rankea como una de las mejores y más elegidas.

alice in borderland 2 La tercera temporada de la serie tiene 2 capítulos menos.

Reparto de Alice in Borderland serie de Netflix

Kento Yamazaki como Ryhei Arisu

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi

Keita Machida como Daikichi Karube

Yki Morinaga como Chta Segawa

Nijir Murakami como Shuntar Chishiya

Dónde ver la serie Alice in Borderland, según la zona geográfica