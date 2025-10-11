﻿La serie de Netflix que es sensación con 20 capítulos y una historia muy subida de tono

﻿La serie de Netflix que es sensación con 20 capítulos y una historia muy subida de tono

Netflix tiene un catálogo de series y películas con ofertas para todos los gustos. Una serie aparece posicionada como una de las historias más eróticas y subidas de tono de la plataforma, y es que con apenas 20 capítulos, este suspenso psicológico se convirtió en una de las mayores tendencias del último tiempo: Perfil falso.

Las series y películas de producción latinoamericana son historias que suelen conquistar a todos aquellos suscriptores de Netflix que optan por relatos dramáticos en el catálogo, ya que son muy bien vistas. Estamos frente a una serie que llega directamente desde Colombia, y que con un relato de suspenso, cargado de tintes dramáticos y psicológicos, conquistó a la plataforma entera.

perfil falso 2
La serie de Netflix se compone de dos temporadas de 10 capítulos.

La serie se convirtió en una historia líder mundial al momento del estreno, inclusive superando éxitos internacionales que arrasaban en el catálogo de series y películas de Netflix, y es que hasta llegó a ser la oferta número 1 del mundo de habla no inglesa. Rompió todos los récords, reuniendo decenas de millones de horas de reproducción en sus primeros días, es por eso que es de las más exitosas de los últimos años.

Estamos ante un relato que se compone de dos temporadas de 10 capítulos, en cada una de ellas, y es que Netflix decidió renovar esta serie al ver que se trataba de un éxito rotundo a nivel mundial. La crítica que obtuvo esta historia de suspenso psicológico, muy subida de tono, es de excelencia, y más la valoración de los suscriptores, escaló a niveles impensados dentro del catálogo de la plataforma.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2023, y desde entonces es uno de los relatos colombianos más subidos de tono de toda la plataforma.

Embed - Perfil Falso: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Perfil falso

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana subida de tono con 20 capítulos, Perfil Falso centra su historia en: "Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso".

La serie atrapó a los suscriptores de Netflix con un mix irresistible: es subida de tono, corta y muy intensa.

perfil falso 3
La serie colombiana es uno de los mejores relatos subidos de tono de la actualidad.

Reparto de Pefil falso, la serie de Netflix

  • Carolina Miranda
  • Rodolfo Salas
  • Lincoln Palomeque
  • Manuela González
  • Iván Amozurrutia
  • Víctor Mallarino
  • Mauricio Hénao
  • Felipe Londoño
  • Julián Cerati
  • Juliana Galvis

Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Perfil falso se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Fake Profile se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Perfil falso se puede ver en Netflix.

