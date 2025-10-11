﻿La serie de Netflix que es sensación con 20 capítulos y una historia muy subida de tono

Estamos ante un relato que se compone de dos temporadas de 10 capítulos, en cada una de ellas, y es que Netflix decidió renovar esta serie al ver que se trataba de un éxito rotundo a nivel mundial. La crítica que obtuvo esta historia de suspenso psicológico, muy subida de tono, es de excelencia, y más la valoración de los suscriptores, escaló a niveles impensados dentro del catálogo de la plataforma.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2023, y desde entonces es uno de los relatos colombianos más subidos de tono de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Perfil falso

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana subida de tono con 20 capítulos, Perfil Falso centra su historia en: "Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso".

La serie atrapó a los suscriptores de Netflix con un mix irresistible: es subida de tono, corta y muy intensa.

perfil falso 3 La serie colombiana es uno de los mejores relatos subidos de tono de la actualidad.

Reparto de Pefil falso, la serie de Netflix

Carolina Miranda

Rodolfo Salas

Lincoln Palomeque

Manuela González

Iván Amozurrutia

Víctor Mallarino

Mauricio Hénao

Felipe Londoño

Julián Cerati

Juliana Galvis

Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica