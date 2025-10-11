﻿La serie de Netflix que es sensación con 20 capítulos y una historia muy subida de tono

Estamos ante un relato que se compone de dos temporadas de 10 capítulos, en cada una de ellas, y es que Netflix decidió renovar esta serie al ver que se trataba de un éxito rotundo a nivel mundial. La crítica que obtuvo esta historia de suspenso psicológico, muy subida de tono, es de excelencia, y más la valoración de los suscriptores, escaló a niveles impensados dentro del catálogo de la plataforma.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2023, y desde entonces es uno de los relatos colombianos más subidos de tono de toda la plataforma.
Embed - Perfil Falso: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Perfil falso
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie colombiana subida de tono con 20 capítulos, Perfil Falso centra su historia en: "Camila conoce a su príncipe azul a través de una aplicación de citas. Tras un idílico romance, planea darle una sorpresa..., pero termina atrapada en un falso paraíso".
La serie atrapó a los suscriptores de Netflix con un mix irresistible: es subida de tono, corta y muy intensa.
perfil falso 3
La serie colombiana es uno de los mejores relatos subidos de tono de la actualidad.
Reparto de Pefil falso, la serie de Netflix
- Carolina Miranda
- Rodolfo Salas
- Lincoln Palomeque
- Manuela González
- Iván Amozurrutia
- Víctor Mallarino
- Mauricio Hénao
- Felipe Londoño
- Julián Cerati
- Juliana Galvis
Dónde ver la serie Perfil falso, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Perfil falso se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Fake Profile se puede ver en Netflix.
- España: la serie Perfil falso se puede ver en Netflix.