La AFA informó que el atacante Merengue venía practicando con normalidad durante la semana, pero en el último entrenamiento del jueves sufrió una sobrecarga en su muslo izquierdo.

Sin embargo, el ex River Plate tendrá una recuperación que demandará un par de días, pero Lionel Scaloni decidió sacarlo de la concentración argentina.

scaloni conferencia Scaloni desafectó a Mastantuono.

Así se espera que Mastantuono regrese a Madrid para reincorporarse a los Blancos, donde continuará con su recuperación y esperará para ser incluido en el próximo partido del Real Madrid.

Fue la tercera citación en la carrera a la Selección Argentina, tras su debut en la Mayor en junio, durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Lo que viene para la Selección argentina

Tras jugar el amistoso con Venezuela en el Hard Rock de Miami, Estados Unidos, el equipo orientado por Scaloni se medirá con Puerto Rico en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami, el equipo donde juega el astro Lionel Messi. El partido será el próximo martes a las 21. El cotejo en principio iba a a disputarse el lunes, pero se postergó por cuestiones organizativas.