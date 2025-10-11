Messi siguió el partido de la Selección argentina con Venezuela desde el palco: Scaloni explicó por qué no jugó

Por qué no jugó Messi: qué dijo Scaloni

"Decidí que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián y teníamos al Flaco López en el banco", explicó el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni una vez que terminó el partido con la Vinotinto.

"Queríamos probar a Lautaro y a Julián, y también, teníamos al Flaco López en el banco", explicó el DT de la Selección Argentina en conferencia de prensa.



"Queríamos probar a Lautaro y a Julián, y también, teníamos al Flaco López en el banco", explicó el DT de la Selección Argentina en conferencia de prensa.



#ElJuego

La ausencia de Lionel Messi se da en el marco de la duda sobre su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual fue sembrada por el delantero argentino luego de la victoria ante el conjunto “Vinotinto” por 3-0, en el que seguramente habrá sido el último partido por Eliminatorias de un Mundial en toda su carrera.

El amistoso ante los venezolanos forma parte del primero de los dos partidos programados por la Selección argentina para esta fecha FIFA, siendo el segundo ante Puerto Rico.

Messi dice presente en el Hard Rock Stadium para presenciar desde el palco el amistoso de Argentina ante Venezuela.

Mientras que Mastantuono se pierde toda la gira de amistosos, debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo que le impedirá jugar.