Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Amistoso internacional

Messi siguió el partido de la Selección argentina con Venezuela desde el palco: Scaloni explicó por qué no jugó

Lionel Messi no pudo jugar para la Selección argentina ante Venezuela, pero estuvo en el palco del Hard Rock Stadium con su familia

Por UNO
Lionel Messi estuvo con su esposa

Lionel Messi estuvo con su esposa, Antonela Roccuzzo siguiendo el partido de la Selección argentina.

El astro de la Selección argentina Lionel Andrés Messi no pudo jugar en el triunfo 1 a 0 ante Venezuela, pero estuvo en el palco del Hard Rock Stadium con su esposa, Antonela Roccuzzo y con sus tres hijos Thiago (12 años), Mateo (10) y Ciro (7). Al jugador del Inter Miami de Estados Unidos se lo vio tomando mates y sonriente.

Antes del partido entre la Selección argentina y la venezolana, en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, se confirmó la baja del astro argentino Lionel Messi y del mediocampista Franco Mastantuono.

antonela-roccuzzo-hijo-messi
La familia de Messi estuvo en el triunfo de la Selecci&oacute;n argentina.

La familia de Messi estuvo en el triunfo de la Selección argentina.

La salida de la convocatoria del jugador del inter Miami se debió a que el DT albiceleste, Lionel Scaloni, le dio descanso, mientras que la ausencia del exjugador de River se da por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, que lo alejará de la cancha durante toda la gira.

Por qué no jugó Messi: qué dijo Scaloni

"Decidí que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián y teníamos al Flaco López en el banco", explicó el DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni una vez que terminó el partido con la Vinotinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1976846996867854712&partner=&hide_thread=false

La ausencia de Lionel Messi se da en el marco de la duda sobre su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual fue sembrada por el delantero argentino luego de la victoria ante el conjunto “Vinotinto” por 3-0, en el que seguramente habrá sido el último partido por Eliminatorias de un Mundial en toda su carrera.

El amistoso ante los venezolanos forma parte del primero de los dos partidos programados por la Selección argentina para esta fecha FIFA, siendo el segundo ante Puerto Rico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1976798644440625516&partner=&hide_thread=false

Mientras que Mastantuono se pierde toda la gira de amistosos, debido a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo que le impedirá jugar.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas