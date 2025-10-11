El astro de la Selección argentina Lionel Andrés Messi no pudo jugar en el triunfo 1 a 0 ante Venezuela, pero estuvo en el palco del Hard Rock Stadium con su esposa, Antonela Roccuzzo y con sus tres hijos Thiago (12 años), Mateo (10) y Ciro (7). Al jugador del Inter Miami de Estados Unidos se lo vio tomando mates y sonriente.
Messi siguió el partido de la Selección argentina con Venezuela desde el palco: Scaloni explicó por qué no jugó
