Qué dijo el Bocha Ponce sobre Miguel Ángel Russo

"Tengo buenos recuerdos siempre y algunas anécdotas. Fue un compañero en mis comienzos, él y otros nos marcaron cómo hay que jugar en Estudiantes. Y no quiero dejar de pasar la oportunidad de hacerle llegar mis condolencias a su familia. Fuimos compañeros, yo estuve del '80 al '86, y vivimos lindos momentos en el fútbol", dijo el ex futbolista que estuvo radicado en Chile y ahora vive en La Plata, ya que trabaja en la entidad platense.

bocha-ponce-bruja-veron José Daniel Ponce sonríe con la Bruja Verón y un fanático del Pincha.

Y añadió: "Nos marcaron el camino en Estudiantes, que es responsabilidad, dedicación, trabajo, conocimiento, una forma de ser. Yo tenéa que demostrar por qué el club pagó 100 mil dólares en el año ¡80 por mí".

Luego se refirió a su actualidad al decir: "Estoy de vuelta en La Plata acomodándome. Hago de mi casa una pensión, vienen muchos chicos a probarse y se alojan en mi casa. Trato de ayudar a los padres de los pibes en los gastos, los llevo y conversamos de la historia del club. Se van felices y agradecidos del club que los recibe bien por el respeto de los jugadores del club a la gente. Me siento feliz de que alaben a Estudiantes porque lo que ellos viven y sienten yo lo viví. Es hermoso"

Cuando fue consultado acerca de su Chile es su segundo país, expresó: "No adopté nada, soy argentino y vivo allí, estoy agradecido de poder tener grandes amigos, de tener a mis dos hijas hermosas. Y estoy feliz de haber jugado en Coquimbo Unido, Everton y Huachipato. Estoy feliz de que el fútbol me abriólas puertas y por conocer muy buenas personas . Claro que hay excepciones como en todos lados ja ja ja".

bocha-ponce Ponce está feliz con su nieta Ana Milena.

El Bocha Ponce y las leyendas de Estudiantes

Además Ponce habló de leyendas como Bilardo, la Bruja Verón (el papá del actual presidente pincharrata) y Alejandro Sabella y afirmó: "Cada uno fue un fenómeno en su tiempo. Verón jugando fue un crack y una persona extraordinaria, yo cada vez que venía nos juntábamos en el palco y mirábamos los partidos, también con Pacha (Pachamé), el Bambi Flores, Camino, Herrera y toda la banda del '82".

Y ante la pregunta por la actualidad de la Selección argentina que dirige Scaloni, dijo: "Es excelente. Que sean muchos años más".